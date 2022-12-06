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17 минут назад

В Китае пригрозили США разгромом

Елена Прошина

Вмешательство властей Соединенных Штатов в конфликт вокруг Украины, а также стремление на нем нажиться говорит о необходимости разрушить американскую гегемонию, сообщает Global Times.

В Китае пригрозили США разгромом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет китайское издание, если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Америки и установлением подлинного мирового равенства и справедливости. В статье говорится, что Вашингтон постоянно призывают Европу выступать против Москвы, при этом провоцируя конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейских стран.

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При этом авторы материала отмечают, что доверие к США со стороны союзников и международного сообщества постепенно падает. Разрушается гегемония Штатов, маскирующаяся под «международный порядок». Global Times считает, что настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении американским властям.

Выступая в субботу на Форуме национальной обороны при Рейгане, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна не позволит Китаю изменить «свой регион и международный порядок». Он также добавил, что ближайшие несколько лет «сформируют будущее безопасности в Европе».

В мире,Ллойд Остин,
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