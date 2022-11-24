Лукашенко озвучил Украине способ избежать «полного уничтожения»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек полное уничтожение Украины как государства в случае отказа Киева от мирных переговоров. Об этом он заявил журналистам, передает «Пул первого».

«Все в руках Украины. Нет, не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или Украину. <...> Если они не хотят гибели людей, при том в огромном количестве, если они не хотят тяжело, сложно, трудно — надо остановиться, это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что во время Великой Отечественной войны погибло 30 миллионов человек.

«Кто сегодня об этом вспоминает? В Белорусии и России, и все? То есть раны зарубцевались», — отметил он, заявив, что, по его мнению, ситуацию еще можно «загладить».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Его цитирует «Белта».

«Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» — отметил Лукашенко.

Глава государства сравнил происходящее на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все больше стран. «Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что Запад пытается «поджечь Россию по периметру», разжигая конфликты в постсоветском пространстве.

Судьба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успехов специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает госагентство республики БЕЛТА.

По словам политика, мнений о зависимости судьбы ОДКБ от успехов в России все больше.

«Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что нынешний кризис архитектуры международной и региональной безопасности отражается на организации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае нападения с запада или юга республика совместно с Россией ответят так, что «задрожит» не только Европа. Соответствующее заявление он сделал на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, передает Первый канал.

«Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — заявил белорусский лидер.

Также он высказался о предположениях в американских СМИ, что белорусская армия якобы может войти на Украину в ближайшее время. Политик назвал их «полной глупостью».

«Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего (положительного. – «Газета.Ru») к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже», — продолжил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что это не роль Белоруссии в конфликте на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что в международной политике нельзя шантажировать применением ядерного оружия.

"Наше твердое убеждение - ядерному шантажу не должно быть места в международной политике", - заявил он в среду на заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в узком составе. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что "польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие".

"Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами", - сказал он.

Лукашенко считает непозволительными все чаще звучащие из уст отдельных западных политиков высказывания о возможности применения ядерного оружия.

"То, что нельзя было вообразить еще 2-3 года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает", - заявил он.

При этом он привел высказывание Альберта Эйнштейна о том, что в ядерной войне победителей не будет.

"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - палками и камнями", - процитировал Лукашенко знаменитого физика.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Ереване на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, что НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий на востоке под предлогом сдерживания России и ее союзников. Об этом сообщает БелТА.

«Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ», — сказал он.

Лукашенко отметил, что западные страны продолжают перебрасывать войска, вооружения и военную технику на «восточный фланг» НАТО и, в то же время, повышается интенсивность мероприятий альянса по оперативной и боевой подготовке.

Президент Белоруссии считает, что таким образом Организация Североатлантического договора осваивает потенциальный театр боевых действий.

МВД Белоруссии усилило присутствие милиции на границе с Украиной. Об этом заявил министр внутренних дел республики генерал-лейтенант Иван Кубраков в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

По словам Кубракова, охрана приграничных районов страны — не новая задача для органов внутренних дел и внутренних войск.

«Мы совместно с погранкомитетом постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной», — отметил министр.

По его словам, в МВД поступает «очень много» информации о подготовке терактов со стороны «беглых, которые находятся за пределами» Белоруссии.

«Если кто-то попытается, особенно что касается террористических актов, совершить на территории Республики Беларусь, как я уже говорил ранее, когда мы проводили учения, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов быть не может», — подчеркнул Кубраков.

Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что украинский военнослужащий с оружием пересек белорусскую границу.

Как отмечает ведомство, инцидент произошел 19 ноября около 16.00. Движение военного зафиксировала видеокамера в районе железнодорожной станции Словечно (с украинской стороны – Выступовичи). Изначально он находился на территории Украины, но затем пересек границу, которая проходит по центру железнодорожного моста, и зашел на белорусскую территорию.

По данным ведомства, украинский военнослужащий на территории Белоруссии осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу.

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили о планах завершить мероприятия военно-учетной работы военкоматов до конца 2022 года, назвав «дезинформацией» сведения о проведении скрытой мобилизации в стране, передает РИА Новости.

«Мероприятия военно-учетной работы военкоматов – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года. Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вызов граждан Белоруссии для беседы в военкомате осуществляется в рабочем порядке.

Ранее официальный представитель министерства обороны Белоруссии Алексей Тицкий заявил, что ведомство до конца 2022 года проведет сверку данных всех военнообязанных, состоящих на воинском учете в республике.

По его словам, до текущего момента проверка информации проводилась с военнообязанными, которые работают в организациях и предприятиях независимо от форм собственности.

У Белоруссии нет никаких планов вмешиваться в какие-либо конфликты. Об их отсутствии заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин, чьи слова приводит «Sputnik Беларусь».

«В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу родину», — высказался министр.

По его словам, республика оснащена современными видами военной техники, которая способна обеспечить оборону страны. Кроме того, подготовка белорусских войск ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. В заключение Хренин добавил, что армия Белоруссии пополнилась более чем на шесть тысяч солдат, которые приняли присягу.

Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Министр пояснил, что к такому решению руководство обеих стран подтолкнуло разрушение основ стратегической стабильности в мире. Шойгу отметил, что Россия и Белоруссия приняли общую военную доктрину.

«Функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны», — уточнил он.

Глава Минобороны России подчеркнул, что основное внимание на данный момент уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС, добавил Шойгу.

Белоруссия была и остается верным союзником и надежным партнером России, напомнил он. С 22 октября на территории Белоруссии по решению президентов двух государств идут мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск, резюмировал Шойгу.