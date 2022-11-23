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4 часа назад

Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Lenta.ruиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Его цитирует «Белта».

Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» — отметил Лукашенко.

Глава государства сравнил происходящее на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все больше стран. «Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что Запад пытается «поджечь Россию по периметру», разжигая конфликты в постсоветском пространстве.

Конфликты,Александр Лукашенко,
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