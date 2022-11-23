Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Глава государства сравнил происходящее на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все больше стран. «Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты», — сказал он.