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12 часов назад

Лукашенко: в случае нападения Белоруссия и РФ ответят так, что задрожит не только Европа

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае нападения с запада или юга республика совместно с Россией ответят так, что "задрожит" не только Европа. Соответствующее заявление он сделал на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, передает Первый канал. "Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", - заявил белорусский лидер. Также он высказался о предположениях в американских СМИ, что белорусская армия якобы может войти на Украину в ближайшее время. Политик назвал их "полной глупостью". "Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего (положительного. – "Газета.Ru") к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже", - продолжил Лукашенко. Он также подчеркнул, что это не роль Белоруссии в конфликте на Украине. 23 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко заявлял, что западные страны "всеми силами" пытаются "втянуть" Белоруссию в украинский конфликт, притом что они сами в него вовлечены "по уши". В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Лукашенко: в случае нападения Белоруссия и РФ ответят так, что задрожит не только Европа
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Совет коллективной безопасности,Первый канал,
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