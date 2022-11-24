Лукашенко предрек полное уничтожение Украины

«Все в руках Украины. Нет, не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или Украину. <...> Если они не хотят гибели людей, при том в огромном количестве, если они не хотят тяжело, сложно, трудно — надо остановиться, это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — сказал Лукашенко.