Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила 19 октября в Палате общин (нижней палате британского парламента), признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку. Ее слова приводит Reuters.

«Я боец, а не трус», — заявила Трасс, отвечая на вопрос лидера лейбористской партии Кира Стармера, почему она должна остаться на посту премьера.

Глава правительства признала ошибки и что предлагавшиеся планы по восстановлению экономики «зашли слишком далеко». Однако она пояснила, что «действовала в национальных интересах, чтобы убедиться, что у нас есть экономическая стабильность» и заявила о готовности и далее принимать трудные решения.

Позднее пресс-секретарь Трасс подтвердил, что премьер не уйдет в отставку, если проиграет голосование оппозиции.

17 октября новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от большей части пунктов скандальной налоговой реформы Лиз Трасс. «Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — пояснил министр.

Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Лиз Трасс должна покинуть свой пост.

Ряд членов британского парламента выступили за то, чтобы министр обороны страны Бен Уоллес заменил Лиз Трасс на посту премьер-министра. Об этом сообщает издание inews.

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«Его сторонники призвали коллег поддержать их,... спрашивали, не захотят ли они сплотиться вокруг него в случае, если положение премьер-министра станет невыгодным», — говорится в сообщении.

Ряд парламентариев считают, что Трасс можно сместить только при наличии одного кандидата, которого поддержит большинство, чтобы избежать очередных выборов. По их мнению, политик может дольше удержаться на посту премьер-министра из-за отсутствия этого «очевидного кандидата».

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей Консервативной партии.

"Я была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мой посыл коллегам, - сказала глава правительства Соединенного Королевства в интервью британским телеканалам. - Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах".

Она также выразила уверенность, что поведет Консервативную партию на следующие парламентские выборы, которые должны состояться до конца 2024 года.

Кроме того, Трасс принесла извинения британцам за ошибки, допущенные при представлении экономической программы правительства, которая спровоцировала хаос на финансовых рынках.

"Я хочу принять ответственность и извиниться за сделанные ошибки. Я хотела действовать, чтобы помочь людям с их счетами за электроэнергию, решить вопрос с высокими налоговыми ставками, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро. Я признала это. Я назначила нового канцлера (главу Минфина - прим. ТАСС) с новой стратегией по восстановлению экономической стабильности", - подчеркнула она.

Причина для недовольства

Уже пять депутатов-консерваторов публично призвали Трасс подать в отставку в свете объявленной правительством программы налоговых реформ. Анонсированный в конце сентября план по масштабному снижению налогов вызвал недовольство со стороны общественности, обвинившей власти в проведении экономической политики в интересах наиболее состоятельных жителей королевства, а также привел к обвалу на рынке акций и облигаций, из-за чего курс фунта в какой-то момент упал до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом.

После этого британские власти были вынуждены отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%, однако это не остановило падение рейтингов Консервативной партии.

В итоге Трасс пришлось во второй раз корректировать свою программу и свернуть инициативу о понижении корпоративного налога с 25% до 19%, а также отправить в отставку главу Минфина Квази Квартенга в попытке сохранить свое кресло.

Новый министр финансов Джереми Хант 17 октября объявил, что правительство заморозит тарифы на электричество и газ для британских домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее, во избежание роста госдолга, тем самым отменив еще одну меру кабмина Трасс. Ранее газета Daily Mail сообщила, что уже на текущей неделе депутаты-тори могут прямо поставить вопрос о необходимости проведения партийного голосования по вотуму доверия Трасс. По сведениям ряда СМИ, число парламентариев-тори, требующих отставки премьер-министра, в действительности может доходить уже до 100.

Обозреватель Atlantic Том Мактаг заявил, что недолгое пребывание премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на своем посту уже стало «впечатляющей катастрофой» и поставило страну в унизительное положение.

Автор материала пишет, что в Великобритании впервые за долгие годы возникло ощущение упадка, и «осознание того, что что-то было утрачено, что будет трудно восстановить».

«Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом <…>, который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность», — указывает Мактаг.

Обозреватель указывает на то, что всего лишь через месяц после вступления в должность Трасс «отказалась от основной цели своего премьерства по сокращению налогов» и уволила своего ближайшего политического союзника, который должен был реализовать это видение. Кроме того, «рынки пришли к выводу, что ее политика была безумной», отмечает он.

«Никогда прежде Британия не оказывалась в таком унизительно смехотворном положении», — добавляет автор.

Премьера Британии Лиз Трасс сравнили с «увядающей головой салата». Об этом пишет газета The Washington Post. Там объяснили, что они оба имеют срок годности.

«Что общего между политическим пребыванием в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и увядающей головой салата, спросите вы? Они оба имеют срок годности», — говорится в статье.

Там отметили, что премьер Британии стала предметом типичных британских шуток.

Читатели британской газеты Daily Mail выразили недовольство политикой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Пользователи сравнили ее с «дохлой уткой» и требуют ее отставки.

«Это не хромая утка. Она — дохлая утка. Ради блага нашей страны она должна уйти в отставку», — заявил читатель. Также он добавил, что эта женщина является обузой для британского правительства. Его поддержал комментатор с ником «меларман»: «Самое время, чтобы партия помогла премьер-министру в ее отставке». А пользователь «Любовь к свободе» посчитал, что Трасс больше похожа на «хромую курицу». «Еще одна женщина у руля… еще одна катастрофа», — высказался «sidewayspeak».

«Она никогда не была и никогда не будет достойным лидером Великобритании. Но что более важно, так это то, что у британцев было слишком много премьер-министров в этом консервативном правительстве, и они больше не хотят», — написала «Дебби». Она также отметила, что у Великобритании нет надежного руководителя, и большинство из них были воспитаны «мошенником» Дэвидом Кэмероном (бывшим премьер-министром Соединенного Королевства, прим. URA.RU).

По данным опроса жителей Соединенного Королевства, новый премьер-министр Великобритании стала самым непопулярным политиком страны. Об этом сообщает издание The Atlantic.

В публикации отмечается, что спустя две с половиной недели после вступления в должность Трасс анонсировала невероятную волну снижения налогов, но не объяснила, как это будет компенсировано.

Практически сразу же после этого произошел обвал курса фунта стерлингов, а также повышение ставок по ипотеке.

Из-за этого рейтинг Трасс, который был и без того низким, упал еще больше, отправив нового премьера Великобритании на неслыханный уровень непопулярности — в настоящий момент чистый рейтинг одобрения среди граждан составляет минус 55 баллов, говорится в публикации.

Британские букмекеры предложили делать ставки на то, что премьер-министр Королевства Лиз Трасс покинет пост в течение 35 дней. Об этом пишет Daily Star.

Срок определен не случайно. По словам британцев, за столько времени разлагается салат-латук. Эксперты создали «камеру для салата», чтобы пользователи могли видеть, как портятся овощи в режиме онлайн.

Премьера издание называет «хромой уткой», которая привела экономику страны к беспорядку всего за месяц своего нахождения на посту.

Три депутата от правящей Консервативной партии в палате общин британского парламента призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра. Действительно ли под Трасс зашатался стул и кто может заменить ее, MIR24.TV рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Заменить ее могут. Вопрос – как это сделать, потому что она только избрана и пока что у нее есть иммунитет. Но там есть возможные лазейки. Прежде всего, чтобы реализовать ее смену, нужно будет согласие большего числа членов Консервативной партии. Поскольку партия находится в состоянии разброда и шатания, этот вопрос является одним из основных. То, что она все больше и больше вызывает недоумение своей политикой – это факт. Поэтому стул под ней действительно зашатался».

По словам Натальи Ереминой, претензий к Трасс много. Люди озабочены инфляцией и ростом цен, политика премьер-министра расценивается как неудовлетворительная, потому что не решает социальных, экономических, налоговых, энергетических проблем. Кандидатом на место Трасс является ее недавний соперник Риши Сунак, с которым она участвовала в гонке за лидерство в партии.