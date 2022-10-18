В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
44 минуты назад

Лиз Трасс сравнили с «увядающей головой салата» из-за срока годности

Ura.Ruиещё 1

Премьера Британии Лиз Трасс сравнили с «увядающей головой салата». Об этом пишет газета The Washington Post. Там объяснили, что они оба имеют срок годности.

В западных СМИ высмеяли премьера Британии
Фото: ТАССТАСС

«Что общего между политическим пребыванием в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и увядающей головой салата, спросите вы? Они оба имеют срок годности», — говорится в статье.

Там отметили, что премьер Британии стала предметом типичных британских шуток.

Ранее британцы сравнили Трасс с клоуном в день ее избрания. До этого они высмеяли ее за оговорку. Пользователь Salty назвал Трасс «безумной Лиз». Он же сравнил ее с вечно ошибающимся на публике президентом США Джо Байденом: «Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста». По мнению Woff Woff, дипломат и года не продержится на посту главы правительства.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители