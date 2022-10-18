В западных СМИ высмеяли премьера Британии

Премьера Британии Лиз Трасс сравнили с «увядающей головой салата». Об этом пишет газета The Washington Post. Там объяснили, что они оба имеют срок годности.

«Что общего между политическим пребыванием в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и увядающей головой салата, спросите вы? Они оба имеют срок годности», — говорится в статье.

Ранее британцы сравнили Трасс с клоуном в день ее избрания. До этого они высмеяли ее за оговорку. Пользователь Salty назвал Трасс «безумной Лиз». Он же сравнил ее с вечно ошибающимся на публике президентом США Джо Байденом: «Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста». По мнению Woff Woff, дипломат и года не продержится на посту главы правительства.