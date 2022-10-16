Трасс стала самым непопулярным лидером за всю историю Британии

По данным опроса жителей Соединенного Королевства, новый премьер-министр Великобритании стала самым непопулярным политиком страны. Об этом сообщает издание The Atlantic.
В публикации отмечается, что спустя две с половиной недели после вступления в должность Трасс анонсировала невероятную волну снижения налогов, но не объяснила, как это будет компенсировано.
Практически сразу же после этого произошел обвал курса фунта стерлингов, а также повышение ставок по ипотеке.
Из-за этого рейтинг Трасс, который был и без того низким, упал еще больше, отправив нового премьера Великобритании на неслыханный уровень непопулярности — в настоящий момент чистый рейтинг одобрения среди граждан составляет минус 55 баллов, говорится в публикации.
Ранее в парламентский Комитет 1922, который объединяет рядовых депутатов от правящей Консервативной партии, подали первое письмо с призывом провести голосование о доверии премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Отмечается, что недовольство Трасс возникло из-за представленной ей программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов.