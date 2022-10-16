Трасс стала самым непопулярным лидером за всю историю Британии

По данным опроса жителей Соединенного Королевства, новый премьер-министр Великобритании стала самым непопулярным политиком страны. Об этом сообщает издание The Atlantic.

В публикации отмечается, что спустя две с половиной недели после вступления в должность Трасс анонсировала невероятную волну снижения налогов, но не объяснила, как это будет компенсировано.

Практически сразу же после этого произошел обвал курса фунта стерлингов, а также повышение ставок по ипотеке.

Из-за этого рейтинг Трасс, который был и без того низким, упал еще больше, отправив нового премьера Великобритании на неслыханный уровень непопулярности — в настоящий момент чистый рейтинг одобрения среди граждан составляет минус 55 баллов, говорится в публикации.