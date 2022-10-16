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1 час назад

The Atlantic: Лиз Трасс стала самым непопулярным лидером за всю историю Британии

Газета.Ru

По данным опроса жителей Соединенного Королевства, новый премьер-министр Великобритании стала самым непопулярным политиком страны. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Трасс стала самым непопулярным лидером за всю историю Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что спустя две с половиной недели после вступления в должность Трасс анонсировала невероятную волну снижения налогов, но не объяснила, как это будет компенсировано.

Практически сразу же после этого произошел обвал курса фунта стерлингов, а также повышение ставок по ипотеке.

Из-за этого рейтинг Трасс, который был и без того низким, упал еще больше, отправив нового премьера Великобритании на неслыханный уровень непопулярности — в настоящий момент чистый рейтинг одобрения среди граждан составляет минус 55 баллов, говорится в публикации.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Ранее в парламентский Комитет 1922, который объединяет рядовых депутатов от правящей Консервативной партии, подали первое письмо с призывом провести голосование о доверии премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Отмечается, что недовольство Трасс возникло из-за представленной ей программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов.

В мире,Консервативная партия,
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