Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Великобритании

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей Консервативной партии.

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"Я была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мой посыл коллегам, - сказала глава правительства Соединенного Королевства в интервью британским телеканалам. - Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах". Она также выразила уверенность, что поведет Консервативную партию на следующие парламентские выборы, которые должны состояться до конца 2024 года.

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Кроме того, Трасс принесла извинения британцам за ошибки, допущенные при представлении экономической программы правительства, которая спровоцировала хаос на финансовых рынках. "Я хочу принять ответственность и извиниться за сделанные ошибки. Я хотела действовать, чтобы помочь людям с их счетами за электроэнергию, решить вопрос с высокими налоговыми ставками, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро. Я признала это. Я назначила нового канцлера (главу Минфина - прим. ТАСС) с новой стратегией по восстановлению экономической стабильности", - подчеркнула она.

Причина для недовольства

Уже пять депутатов-консерваторов публично призвали Трасс подать в отставку в свете объявленной правительством программы налоговых реформ. Анонсированный в конце сентября план по масштабному снижению налогов вызвал недовольство со стороны общественности, обвинившей власти в проведении экономической политики в интересах наиболее состоятельных жителей королевства, а также привел к обвалу на рынке акций и облигаций, из-за чего курс фунта в какой-то момент упал до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом.

После этого британские власти были вынуждены отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%, однако это не остановило падение рейтингов Консервативной партии.

В итоге Трасс пришлось во второй раз корректировать свою программу и свернуть инициативу о понижении корпоративного налога с 25% до 19%, а также отправить в отставку главу Минфина Квази Квартенга в попытке сохранить свое кресло.