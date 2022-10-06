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36 минут назад

Лиз Трасс стала героиней мемов

Александр Котлеткин

Премьер-премьер Великобритании Лиз Трасс стала героем мемов. Политик выступила на синем фоне, который очень легко поддается обработке в графических редакторах. Как итог, пользователи начали массово делать мемы с политиком и выкладывать результаты работ в британский сегмент Twitter. Об этом сообщает Газета.ru.

1/10 Премьер-премьер Великобритании Лиз Трасс стала героем мемов
Фото: Соцсети
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2/10 Политик выступила на синем фоне, который очень легко поддается обработке в графических редакторах
Фото: Соцсети
3/10 Как итог, пользователи начали массово делать мемы с политиком и выкладывать результаты работ в британский сегмент Twitter
Фото: Twitter
4/10 Первыми над премьер-министром стали шутить графические дизайнеры Лейбористской партии, которые также посоветовали Трасс «не стоять перед синим экраном, когда находишься в разгаре крушения страны»
Фото: Соцсети
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5/10 В последнее время Лиз Трасс регулярно подвергается критике из-за своего плана радикальных экономических реформ, которые оказали негативное влияние на рынок госдолга и курс национальной валюты
Фото: Соцсети
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Первыми над премьер-министром стали шутить графические дизайнеры Лейбористской партии, которые также посоветовали Трасс «не стоять перед синим экраном, когда находишься в разгаре крушения страны».

В последнее время Лиз Трасс регулярно подвергается критике из-за своего плана радикальных экономических реформ, которые оказали негативное влияние на рынок госдолга и курс национальной валюты.

Самые смешные шутки о британском премьер-министре – в галерее «Рамблера».

В мире,Фото,Лейбористская партия,
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