Лиз Трасс стала героиней мемов

Премьер-премьер Великобритании Лиз Трасс стала героем мемов. Политик выступила на синем фоне, который очень легко поддается обработке в графических редакторах. Как итог, пользователи начали массово делать мемы с политиком и выкладывать результаты работ в британский сегмент Twitter. Об этом сообщает Газета.ru.
Первыми над премьер-министром стали шутить графические дизайнеры Лейбористской партии, которые также посоветовали Трасс «не стоять перед синим экраном, когда находишься в разгаре крушения страны».
В последнее время Лиз Трасс регулярно подвергается критике из-за своего плана радикальных экономических реформ, которые оказали негативное влияние на рынок госдолга и курс национальной валюты.
Самые смешные шутки о британском премьер-министре – в галерее «Рамблера».