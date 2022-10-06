Лиз Трасс стала героиней мемов

Премьер-премьер Великобритании Лиз Трасс стала героем мемов. Политик выступила на синем фоне, который очень легко поддается обработке в графических редакторах. Как итог, пользователи начали массово делать мемы с политиком и выкладывать результаты работ в британский сегмент Twitter. Об этом сообщает Газета.ru.

1/10 Премьер-премьер Великобритании Лиз Трасс стала героем мемов Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Политик выступила на синем фоне, который очень легко поддается обработке в графических редакторах Фото: Соцсети 3/10 Как итог, пользователи начали массово делать мемы с политиком и выкладывать результаты работ в британский сегмент Twitter Фото: Twitter 4/10 Первыми над премьер-министром стали шутить графические дизайнеры Лейбористской партии, которые также посоветовали Трасс «не стоять перед синим экраном, когда находишься в разгаре крушения страны» Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 В последнее время Лиз Трасс регулярно подвергается критике из-за своего плана радикальных экономических реформ, которые оказали негативное влияние на рынок госдолга и курс национальной валюты Фото: Соцсети 6/10 7/10 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 9/10 10/10

Первыми над премьер-министром стали шутить графические дизайнеры Лейбористской партии, которые также посоветовали Трасс «не стоять перед синим экраном, когда находишься в разгаре крушения страны».

В последнее время Лиз Трасс регулярно подвергается критике из-за своего плана радикальных экономических реформ, которые оказали негативное влияние на рынок госдолга и курс национальной валюты.