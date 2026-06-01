Блондинка, которая изменила Голливуд: 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро

6 июня исполняется сто лет со дня рождения культовой американской актрисы Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон). Хрупкой девушке из неблагополучной семьи удалось бросить вызов самым влиятельным боссам Голливуда, очаровать миллионы людей по всему миру и совершить сексуальную революцию на экране.

Норма Джин родилась 6 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Ее мать Глэдис Бейкер страдала от психических расстройств и не могла заботиться о дочери. Детство Нормы Джин прошло в приютах и приемных семьях. Отсутствие стабильности и случаи насилия оказали серьезное влияние на ее дальнейшую жизнь и психологическое состояние.

В 16 лет, чтобы вновь не возвращаться в детский дом, Норма Джин вышла замуж за 21-летнего рабочего Джеймса Догерти. В 1944 году, после отъезда мужа на службу в торговый флот США в Тихоокеанском регионе, она устроилась на авиационный завод Radioplane Company. Именно там ее встретил армейский фотограф Дэвид Коновер, который делал агитационные снимки работающих женщин. Он был так очарован красотой девушки, что предложил ей попробовать себя в качестве модели и отправиться с ним в фототур по Калифорнии. Догерти пришел в ярость, когда узнал, что жена собирается позировать для журналов. В 1946 году супруги развелись.

Хотя Норма получила неофициальный титул королевы калифорнийского пинапа, денег на жизнь категорически не хватало. Джин пыталась пробиться в Голливуде, но смогла получить лишь пару эпизодических ролей. Чтобы заплатить за жилье, девушка за 50 долларов согласилась на обнаженную фотосъемку для фотографа Тома Келли. Позже именно эти кадры всплыли в прессе с большим скандалом и стали одним из факторов успеха первого выпуска журнала Playboy. Примерно в это же время появился на свет знаменитый псевдоним Нормы Джин — Мэрилин Монро.

Первый успех к начинающей актрисе пришел в начале 1950-х. Сначала на экраны вышел фильм «Асфальтовые джунгли», благодаря которому Мэрилин заметили в индустрии кино. Затем ей удалось получить небольшую роль в картине «Все о Еве». Лента о закулисье бродвейского театра стала триумфатором премии «Оскар». Образ корыстной старлетки принес Монро долгожданную известность и семилетний контракт с киностудией 20th Century Fox.

В 1953 году актриса снялась сразу в трех кинокартинах. Фильмы «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера» принесли ей статус секс-символа Америки.

Следующие годы Мэрилин посвятила борьбе с киностудией, которая не только контролировала каждый шаг актрисы, но и платила ей весьма скромный оклад. К примеру, гонорар Монро за съемки «Джентльмены предпочитают блондинок» составил всего 1500 долларов в неделю. В то же время ее коллега по площадке Джейн Рассел, не связанная контрактом со студией Fox, получила где-то от 150 до 200 тысяч долларов за два с небольшим месяца работы. Добиться пересмотра условий удалось лишь в 1955 году.

В 1958 году на экраны вышел самый успешный фильм с участием Мэрилин Монро — «В джазе только девушки». Съемки картины оказались трудными как для актрисы, так и для всей команды. Мэрилин с трудом запоминала реплики, требовала многочисленных дублей, ругалась с режиссером Билли Уайлдером. За эту работу она получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл».

Неудачи в личной жизни, зависимость от лекарственных препаратов и стресс стали сказываться на физическом и психологическом здоровье артистки. В 1961 году она снялась в фильме «Неприкаянные», который стал для нее последним. В ночь на 5 августа 1962 года 36-летняя Монро ушла из жизни. Причиной смерти легендарной актрисы стало острое отравление барбитуратами в результате передозировки.

Яркие фотографии из жизни Мэрилин Монро — смотрите в галерее «Рамблера».