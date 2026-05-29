Врезалась в бетонную стелу: украинская блогерша погибла в ДТП

Украинская блогерша Викунция погибла в жутком ДТП. Как сообщает телеканал «Вести», звезда TikTok разбилась на трассе Одесса — Киев. Автомобиль Porsche Cayenne, в котором Викунция ехала вместе со своей помощницей, съехал с дороги и врезался в бетонную стелу. От удара кроссовер загорелся, блогерша и ее спутница погибли. Известно, что перед поездкой Викунция жаловалась подписчикам на проблемы с колесом.

Инфлюенсер прославилась в соцсетях благодаря внешности. Несмотря на тяжелую ситуацию на Украине, девушка демонстрировала роскошный образ жизни, публиковала фотографии в дорогих нарядах, путешествовала и посещала элитные курорты. В 2024 году Викунция вышла замуж за мужчину, личность которого скрывала. На торжестве присутствовали звезды и представители элиты.