На квасе или на кефире: популярные мемы об окрошке

30 мая любители традиционной русской кухни отмечают День окрошки. Это простое блюдо считается одним из главных кулинарных символов нашей страны. Первые упоминания о летнем супе на квасе появились на рубеже XVIII-XIX веков. Единого рецепта приготовления в те годы не было. В окрошку добавляли огурцы, репу, картофель, яйца, мясо, грибы и даже рыбу.

Также отличалась и заправка блюда. Ингредиенты замешивали не только на квасе, но и на молочной сыворотке, огуречном рассоле, кефире, айране, пиве и свекольном бульоне. Традиционными приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло.

Такое разнообразие рецептов окрошки привело к появлению совершенно полярных мнений, каким должен быть по-настоящему вкусный суп. Баталии в интернете между поклонниками окрошки на кефире и окрошки на квасе не утихают и по сей день. В сети опубликовано огромное количество интернет-шуток на тему этого вечного спора.

