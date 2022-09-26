Референдумы в Донбассе и других областях: как в мире отреагировали на голосование

Представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика исходит из принципов территориальной целостности государств и не поддерживает референдумы по присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что в этом вопросе Казахстан исходит также из принципов суверенного равенства и мирного сосуществования стран.
В Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу о вхождении в состав России в качестве субъектов. Как рассказала заместитель председателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова, ход голосования контролируют 129 международных наблюдателей из 26 стран, в том числе — из государств, заявивших о непризнании референдумов.
Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ считается состоявшимся, явка уже превысила 50%. Об этом в понедельник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще", - добавил Рогов.
Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ уже состоялся, так как общая явка превысила 50%. Об этом журналистам сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"Можем смело сказать, что референдум состоялся, так как явка превысила 50%", - сказала она.
Она уточнила, что четвертый день референдума в Херсонской области начался вовремя, на маршруты выехали 543 выездные группы. Они охватят всю территорию области.
Кроме того, она отметила, что более 8,6 тыс. избирателей проголосовали за прошедшие сутки на участках в России. Всего же с начала референдума на участках в РФ проголосовало более 25 тыс. жителей Херсонской области.
Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях ходит с 23 по 27 сентября.
Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках признаны состоявшимися. По итогам трех дней явка в ЛНР и ДНР превысила порог 50 процентов плюс один избиратель, сообщает ТАСС.
По данным ЦИК республик на 20:00 мск, явка в ЛНР по итогам трех дней составила 76,09%. В ДНР за три дня проголосовали 77,12% избирателей.
Явка на референдуме в Запорожской области за три дня с учетом голосов за рубежом составила 51,55%. В Херсонской области проголосовали 48,91% избирателей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с телеканалом CBS высказался о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, мир никогда не признает эти территории частью России. Дипдомат также заявил, что у Украины "есть все права вернуть их".
Президент США анонсировал «быстрые и тяжёлые» антироссийские ограничения. По его словам, по этому вопросу Вашингтон будет работать со своими союзниками и партнёрами. Байден также добавил, что Запад продолжит поддерживать Украину.
«Российские референдумы — это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части республики, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН», – сказал президент США.
Сербия не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, исходя из международного права, заявил глава МИД страны Никола Селакович. Его слова приводит Tanjug.
По словам Селаковича, в соответствии с Уставом ООН и «общепринятыми принципами и нормами» международного права республика не может принять результаты голосования на украинских территориях.
«С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике», — подчеркнул он.
Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит в субботу издание "СБ. Беларусь сегодня".
"Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны", - отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии, отвечая на вопрос признает ли Минск указанные регионы частью России.
Макей назвал подходом "маргинальных политиков, маргинальных СМИ" утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России.
"Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так", - сказал глава белорусского МИД.
Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях "на Украине, в некоторых других частях региона".
"Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия - наш союзник", - отметил Макей.
"У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать", - добавил он.
Великобритания никогда не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. С таким предупреждением выступил в среду министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.
"Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым. Мы никогда не признаем результаты ни одного из этих мошеннических референдумов или попыток аннексировать суверенную территорию Украины", - написал глава Форин оффиса в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS назвал «фикцией» референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, подчеркивая, что после объявления результатов голосования переговоры будут «невозможны».
«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты», — сказал Зеленский, добавляя, что «это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации».
По его словам, российский президент Владимир Путин «очень хорошо об этом знает», а происходящее является «очень опасным сигналом».
Он также призвал администрацию американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма и продолжать оказание военной помощи Украине. Зеленский указал на то, что украинским силам нужны артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерия и системы ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры с Украиной позволили бы РФ достичь поставленных в ходе специальной военной операции целей, однако предпосылок к ним пока нет.
Турецкая сторона не признает итоги проводимых на освобожденных территориях Украины референдумов, заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.
По его словам, Анкара отказывается признавать «инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине». Калын уточнил, что позиция Турции с 2014 года не менялась. Тогда Анкара не стала признавать итоги референдума в Крыму.
«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — подчеркнул представитель администрации.
Страны «Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) издали совместное заявление, в котором осудили проводимые в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Об этом говорится в заявлении лидеров стран «Большой семерки», распространенном правительством ФРГ.
«Эти действия нарушают Устав ООН и международное право, противоречат верховенству права», — цитирует заявление ТАСС. Лидеры стран G7 также отметили, что никогда не признают итоги этого референдума.
По их мнению, результаты такого референдума нельзя считать «легитимным выражением воли украинского народа». Подобные голосования «не имеют юридической силы или легитимности», считают они.