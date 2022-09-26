Референдумы в Донбассе и других областях: как в мире отреагировали на голосование

Представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика исходит из принципов территориальной целостности государств и не поддерживает референдумы по присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в этом вопросе Казахстан исходит также из принципов суверенного равенства и мирного сосуществования стран.

Видео дня

В Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу о вхождении в состав России в качестве субъектов. Как рассказала заместитель председателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова, ход голосования контролируют 129 международных наблюдателей из 26 стран, в том числе — из государств, заявивших о непризнании референдумов.

Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ считается состоявшимся, явка уже превысила 50%. Об этом в понедельник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".



"Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще", - добавил Рогов.

Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ уже состоялся, так как общая явка превысила 50%. Об этом журналистам сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"Можем смело сказать, что референдум состоялся, так как явка превысила 50%", - сказала она.

Она уточнила, что четвертый день референдума в Херсонской области начался вовремя, на маршруты выехали 543 выездные группы. Они охватят всю территорию области.

Кроме того, она отметила, что более 8,6 тыс. избирателей проголосовали за прошедшие сутки на участках в России. Всего же с начала референдума на участках в РФ проголосовало более 25 тыс. жителей Херсонской области.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях ходит с 23 по 27 сентября.

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках признаны состоявшимися. По итогам трех дней явка в ЛНР и ДНР превысила порог 50 процентов плюс один избиратель, сообщает ТАСС.

По данным ЦИК республик на 20:00 мск, явка в ЛНР по итогам трех дней составила 76,09%. В ДНР за три дня проголосовали 77,12% избирателей.

Явка на референдуме в Запорожской области за три дня с учетом голосов за рубежом составила 51,55%. В Херсонской области проголосовали 48,91% избирателей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с телеканалом CBS высказался о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, мир никогда не признает эти территории частью России. Дипдомат также заявил, что у Украины "есть все права вернуть их".

Президент США анонсировал «быстрые и тяжёлые» антироссийские ограничения. По его словам, по этому вопросу Вашингтон будет работать со своими союзниками и партнёрами. Байден также добавил, что Запад продолжит поддерживать Украину.

«Российские референдумы — это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части республики, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН», – сказал президент США.

Сербия не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, исходя из международного права, заявил глава МИД страны Никола Селакович. Его слова приводит Tanjug.

По словам Селаковича, в соответствии с Уставом ООН и «общепринятыми принципами и нормами» международного права республика не может принять результаты голосования на украинских территориях.

«С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике», — подчеркнул он.

Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит в субботу издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны", - отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии, отвечая на вопрос признает ли Минск указанные регионы частью России.

Макей назвал подходом "маргинальных политиков, маргинальных СМИ" утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России.

"Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так", - сказал глава белорусского МИД.

Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях "на Украине, в некоторых других частях региона".

"Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия - наш союзник", - отметил Макей.



"У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать", - добавил он.

Великобритания никогда не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. С таким предупреждением выступил в среду министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

Wikipedia

"Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым. Мы никогда не признаем результаты ни одного из этих мошеннических референдумов или попыток аннексировать суверенную территорию Украины", - написал глава Форин оффиса в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS назвал «фикцией» референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, подчеркивая, что после объявления результатов голосования переговоры будут «невозможны».

«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты», — сказал Зеленский, добавляя, что «это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации».

По его словам, российский президент Владимир Путин «очень хорошо об этом знает», а происходящее является «очень опасным сигналом».

Он также призвал администрацию американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма и продолжать оказание военной помощи Украине. Зеленский указал на то, что украинским силам нужны артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерия и системы ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры с Украиной позволили бы РФ достичь поставленных в ходе специальной военной операции целей, однако предпосылок к ним пока нет.

Турецкая сторона не признает итоги проводимых на освобожденных территориях Украины референдумов, заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

По его словам, Анкара отказывается признавать «инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине». Калын уточнил, что позиция Турции с 2014 года не менялась. Тогда Анкара не стала признавать итоги референдума в Крыму.

Wikipedia

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — подчеркнул представитель администрации.

Страны «Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) издали совместное заявление, в котором осудили проводимые в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Об этом говорится в заявлении лидеров стран «Большой семерки», распространенном правительством ФРГ.

«Эти действия нарушают Устав ООН и международное право, противоречат верховенству права», — цитирует заявление ТАСС. Лидеры стран G7 также отметили, что никогда не признают итоги этого референдума.