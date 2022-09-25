Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS назвал «фикцией» референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, подчеркивая, что после объявления результатов голосования переговоры будут «невозможны».
«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты», — сказал Зеленский, добавляя, что «это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации».
По его словам, российский президент Владимир Путин «очень хорошо об этом знает», а происходящее является «очень опасным сигналом».
Он также призвал администрацию американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма и продолжать оказание военной помощи Украине. Зеленский указал на то, что украинским силам нужны артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерия и системы ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры с Украиной позволили бы РФ достичь поставленных в ходе специальной военной операции целей, однако предпосылок к ним пока нет.