Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS назвал «фикцией» референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, подчеркивая, что после объявления результатов голосования переговоры будут «невозможны».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты», — сказал Зеленский, добавляя, что «это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации».

По его словам, российский президент Владимир Путин «очень хорошо об этом знает», а происходящее является «очень опасным сигналом».

Он также призвал администрацию американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма и продолжать оказание военной помощи Украине. Зеленский указал на то, что украинским силам нужны артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерия и системы ПВО.