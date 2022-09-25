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17 минут назад

Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS назвал «фикцией» референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, подчеркивая, что после объявления результатов голосования переговоры будут «невозможны».

Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via ReutersUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты», — сказал Зеленский, добавляя, что «это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации».

По его словам, российский президент Владимир Путин «очень хорошо об этом знает», а происходящее является «очень опасным сигналом».

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Он также призвал администрацию американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма и продолжать оказание военной помощи Украине. Зеленский указал на то, что украинским силам нужны артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерия и системы ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры с Украиной позволили бы РФ достичь поставленных в ходе специальной военной операции целей, однако предпосылок к ним пока нет.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Правительство РФ,
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