Турция отказалась признавать референдумы на Украине

Турецкая сторона не признает итоги проводимых на освобожденных территориях Украины референдумов, заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

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По его словам, Анкара отказывается признавать «инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине». Калын уточнил, что позиция Турции с 2014 года не менялась. Тогда Анкара не стала признавать итоги референдума в Крыму.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — подчеркнул представитель администрации.