Блинкен: Мир не признает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с телеканалом CBS высказался о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, мир никогда не признает эти территории частью России. Дипдомат также заявил, что у Украины "есть все права вернуть их".