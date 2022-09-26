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15 минут назад

Блинкен заявил, что мир не признает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ

Газета.Ruиещё 10

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с телеканалом CBS высказался о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, мир никогда не признает эти территории частью России. Дипдомат также заявил, что у Украины "есть все права вернуть их".

Блинкен: Мир не признает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ
Фото: Alexander Ermochenko/ReutersAlexander Ermochenko/Reuters

Ранее стало известно, что референдумы по вхождению в состав Российской Федерации в ДНР и ЛНР признаны состоявшимися. Глава Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко сообщила, что в голосовании приняли участие более 50% избирателей, и "таким образом, референдум считается состоявшимся".

В мире,Энтони Блинкен,Елена Кравченко,
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