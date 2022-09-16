Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование», — пояснил Рогов в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные. По словам Рогова, российские войска выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.

В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. Ранее Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в отчете по итогам миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию заявило, что с весны на объекте произошло несколько событий, нарушающих принципы ядерной безопасности.

«Генеральный директор оценил отчеты от 5 и 6 августа, подчеркнув, что обстрелы скомпрометировали практически все семь столпов [ядерной безопасности], которые он обозначил в начале конфликта», — говорится в документе.

В отчете говорится, что сотрудники миссии стали свидетелями обстрелов территории вблизи ЗАЭС. К примеру, 3 сентября группа получила указание эвакуироваться на цокольный этаж административного здания. Кроме того, представители агентства зафиксировали различные повреждения станции из-за этих инцидентов, в том числе вблизи зданий реактора.

Кроме того, было повреждено здание, «в котором, помимо прочего, размещается свежее ядерное топливо и хранилище твердых радиоактивных отходов» и здание главной станции оповещения, в котором расположена система физической защиты, указано в документе.

Комментируя отчет, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал США и ЕС надавить на Киев после публикации отчета МАГАТЭ по ЗАЭС.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию с призывом к Российской Федерации прекратить «действия против и на Запорожской АЭС». Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что призыв к РФ о немедленном прекращении всех действий на и против ЗАЭС и на любом другом ядерном объекте на территории Украины был принят 26 голосами «за», двумя «против». Семь стран-участниц Совета управляющих МАГАТЭ воздержались.

Агентство подчеркивает, что Россия и Китай выступил против данной резолюции.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал позитивную оценку сотрудничеству с МАГАТЭ в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ заявил, что доклад агентства по Запорожской АЭС не уточняет, с какой стороны она обстреливалась, и это является самой слабой частью документа. Об этом сообщает ТАСС.

«Как это ни странно, в докладе отсутствует всякое упоминание о том, с какой стороны велся обстрел станции. Это, на наш взгляд, самая слабая и проблемная часть представленного генеральным директором доклада», — сказал он.

По словам Ульянова, молчание в данном случае только приветствует продолжение нанесения ракетно-артиллерийских ударов Украиной.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные перестали обстреливать Запорожскую атомную электростанцию после отключения блока.

Балицкий отметил, что в данный момент происходят только локальные обстрелы.

Глава администрации региона также сообщил, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС находится в норме, подчеркнув, что обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не было уже два дня.

Россия и Китай проголосовали против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Украине. Об этом сообщило постпредство России при международных организациях в Вене, передает РИА Новости.

Согласно данным, авторы резолюции МАГАТЭ не упомянули про обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС», — сообщили в ведомстве.

При этом, по мнению российской стороны, именно обстрелы станции стали «главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире». Причиной такого решения МАГАТЭ стал тот факт, что за обстрелами стоит Киев, «который Запад всячески поддерживает и выгораживает», отметили в постпредстве России.

В ведомстве также уточнили, что западные страны «протащили» с помощью голосования в совете управляющих МАГАТЭ резолюцию по Украине. При этом представители Бурунди, Вьетнама, Египта, Индии, Пакистана, Сенегала и ЮАР воздержались на голосовании, а Россия и Китай высказались против.

«Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», — сказано в заявлении постпредства.

Глава администрации Энергодара Александр Волга встретился с инспекторами Международного агентства по атомной энергии, оставшимися на Запорожской АЭС на постоянной основе, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу администрации города.

Это встреча стала первой на официальном уровне между миссией агентства и представителями администрации города, в ней поучаствовали два инспектора МАГАТЭ.

«В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара», — сказано в сообщении.

Волга рассказал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.

«Представители МАГАТЭ в целом остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей Энергодара», — отметили в администрации.

Международные структуры в курсе всей ситуации вокруг Запорожской АЭС, оставшиеся на станции сотрудники МАГАТЭ видят, откуда происходят обстрелы объекта. Об этом заявил журналистам 14 сентября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Киев концентрирует войска и технику вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской областью. Он отметил, что такого количества живой силы и вооружения на линии соприкосновения в регионе с начала спецоперации еще не было.

«Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят концентрацию сил и средств со стороны, которая подконтрольна украинским вооруженным силам», — сказал Песков, отвечая на вопрос, доводит ли Москва до международных организаций данные о возникающих рисках.

Он также отметил, что оставшиеся на объекте специалисты МАГАТЭ видят, откуда идут обстрелы.

Территория Запорожской АЭС и города Энергодара, где она расположена, регулярно подвергается обстрелам после перехода части области под контроль российских Вооруженных сил. Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, побывав на станции с миссией, призывал срочно создать вокруг ЗАЭС охранную зону ядерной и физической безопасности.

Вопрос о конкретных функциях и ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) следует адресовать в саму организацию. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы обратить внимание, что функциональные обязанности сотрудников МАГАТЭ, их распределение и контроль - прерогатива и компетенция Рафаэля Гросси, гендиректора МАГАТЭ", - сказала она, отвечая на вопрос о функциях сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС.

Захарова обратила внимание, что на данный момент на станции остаются два сотрудника МАГАТЭ, один из который представляет департамент гарантий, другой - департамент ядерной и физической безопасности.

"Как мы понимаем, предполагается ежемесячная ротация этих экспертов. Функции сотрудников с Россией не согласовывались, это полностью относится к компетенции Рафаэля Гросси, их пребывание на станции является его инициативой", - добавила дипломат.