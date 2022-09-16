Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование», — пояснил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные. По словам Рогова, российские войска выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.
В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. Ранее Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в отчете по итогам миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию заявило, что с весны на объекте произошло несколько событий, нарушающих принципы ядерной безопасности.
«Генеральный директор оценил отчеты от 5 и 6 августа, подчеркнув, что обстрелы скомпрометировали практически все семь столпов [ядерной безопасности], которые он обозначил в начале конфликта», — говорится в документе.
В отчете говорится, что сотрудники миссии стали свидетелями обстрелов территории вблизи ЗАЭС. К примеру, 3 сентября группа получила указание эвакуироваться на цокольный этаж административного здания. Кроме того, представители агентства зафиксировали различные повреждения станции из-за этих инцидентов, в том числе вблизи зданий реактора.
Кроме того, было повреждено здание, «в котором, помимо прочего, размещается свежее ядерное топливо и хранилище твердых радиоактивных отходов» и здание главной станции оповещения, в котором расположена система физической защиты, указано в документе.
Комментируя отчет, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал США и ЕС надавить на Киев после публикации отчета МАГАТЭ по ЗАЭС.
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию с призывом к Российской Федерации прекратить «действия против и на Запорожской АЭС». Об этом сообщает Reuters.
В публикации отмечается, что призыв к РФ о немедленном прекращении всех действий на и против ЗАЭС и на любом другом ядерном объекте на территории Украины был принят 26 голосами «за», двумя «против». Семь стран-участниц Совета управляющих МАГАТЭ воздержались.
Агентство подчеркивает, что Россия и Китай выступил против данной резолюции.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал позитивную оценку сотрудничеству с МАГАТЭ в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ заявил, что доклад агентства по Запорожской АЭС не уточняет, с какой стороны она обстреливалась, и это является самой слабой частью документа. Об этом сообщает ТАСС.
«Как это ни странно, в докладе отсутствует всякое упоминание о том, с какой стороны велся обстрел станции. Это, на наш взгляд, самая слабая и проблемная часть представленного генеральным директором доклада», — сказал он.
По словам Ульянова, молчание в данном случае только приветствует продолжение нанесения ракетно-артиллерийских ударов Украиной.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные перестали обстреливать Запорожскую атомную электростанцию после отключения блока.
Балицкий отметил, что в данный момент происходят только локальные обстрелы.
Глава администрации региона также сообщил, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС находится в норме, подчеркнув, что обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не было уже два дня.
Россия и Китай проголосовали против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Украине. Об этом сообщило постпредство России при международных организациях в Вене, передает РИА Новости.
Согласно данным, авторы резолюции МАГАТЭ не упомянули про обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
«Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС», — сообщили в ведомстве.
При этом, по мнению российской стороны, именно обстрелы станции стали «главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире». Причиной такого решения МАГАТЭ стал тот факт, что за обстрелами стоит Киев, «который Запад всячески поддерживает и выгораживает», отметили в постпредстве России.
В ведомстве также уточнили, что западные страны «протащили» с помощью голосования в совете управляющих МАГАТЭ резолюцию по Украине. При этом представители Бурунди, Вьетнама, Египта, Индии, Пакистана, Сенегала и ЮАР воздержались на голосовании, а Россия и Китай высказались против.
«Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», — сказано в заявлении постпредства.
Глава администрации Энергодара Александр Волга встретился с инспекторами Международного агентства по атомной энергии, оставшимися на Запорожской АЭС на постоянной основе, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу администрации города.
Это встреча стала первой на официальном уровне между миссией агентства и представителями администрации города, в ней поучаствовали два инспектора МАГАТЭ.
«В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара», — сказано в сообщении.
Волга рассказал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.
«Представители МАГАТЭ в целом остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей Энергодара», — отметили в администрации.
Международные структуры в курсе всей ситуации вокруг Запорожской АЭС, оставшиеся на станции сотрудники МАГАТЭ видят, откуда происходят обстрелы объекта. Об этом заявил журналистам 14 сентября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Киев концентрирует войска и технику вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской областью. Он отметил, что такого количества живой силы и вооружения на линии соприкосновения в регионе с начала спецоперации еще не было.
«Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят концентрацию сил и средств со стороны, которая подконтрольна украинским вооруженным силам», — сказал Песков, отвечая на вопрос, доводит ли Москва до международных организаций данные о возникающих рисках.
Он также отметил, что оставшиеся на объекте специалисты МАГАТЭ видят, откуда идут обстрелы.
Территория Запорожской АЭС и города Энергодара, где она расположена, регулярно подвергается обстрелам после перехода части области под контроль российских Вооруженных сил. Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, побывав на станции с миссией, призывал срочно создать вокруг ЗАЭС охранную зону ядерной и физической безопасности.
Вопрос о конкретных функциях и ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) следует адресовать в саму организацию. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы обратить внимание, что функциональные обязанности сотрудников МАГАТЭ, их распределение и контроль - прерогатива и компетенция Рафаэля Гросси, гендиректора МАГАТЭ", - сказала она, отвечая на вопрос о функциях сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС.
Захарова обратила внимание, что на данный момент на станции остаются два сотрудника МАГАТЭ, один из который представляет департамент гарантий, другой - департамент ядерной и физической безопасности.
"Как мы понимаем, предполагается ежемесячная ротация этих экспертов. Функции сотрудников с Россией не согласовывались, это полностью относится к компетенции Рафаэля Гросси, их пребывание на станции является его инициативой", - добавила дипломат.
В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил. Как сообщал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия подробно изучает представленный миссией МАГАТЭ доклад по ЗАЭС, но нужно время, чтобы отреагировать на содержащиеся в нем предложения.