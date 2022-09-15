В резолюции МАГАТЭ не упомянули про обстрелы Запорожской АЭС

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Согласно данным, авторы резолюции МАГАТЭ не упомянули про обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС», — сообщили в ведомстве.

При этом, по мнению российской стороны, именно обстрелы станции стали «главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире». Причиной такого решения МАГАТЭ стал тот факт, что за обстрелами стоит Киев, «который Запад всячески поддерживает и выгораживает», отметили в постпредстве России.

В ведомстве также уточнили, что западные страны «протащили» с помощью голосования в совете управляющих МАГАТЭ резолюцию по Украине. При этом представители Бурунди, Вьетнама, Египта, Индии, Пакистана, Сенегала и ЮАР воздержались на голосовании, а Россия и Китай высказались против. «Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», — сказано в заявлении постпредства.

О том, что в МАГАТЭ приняли резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС, стало известно ранее в четверг, 15 сентября. После этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что доклад миссии МАГАТЭ о состоянии Запорожской АЭС не указывает на сторону, которая вела обстрелы объекта. По его мнению, это самая слабая часть отчета агентства.