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2 часа назад

В Запорожской области разочаровались в резолюции МАГАТЭ по ЗАЭС

Ura.Ruиещё 1

Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Власти Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
Фото: Таисия Воронцова © URA.RUТаисия Воронцова © URA.RU

«Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование», — пояснил Рогов в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что в документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные. По словам Рогова, российские войска выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.

В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. Ранее Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС.

В мире,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
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