«Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование», — пояснил Рогов в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что в документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные. По словам Рогова, российские войска выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.