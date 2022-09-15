В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
29 минут назад

Reuters: Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к РФ вывести силы с ЗАЭС

Газета.Ruиещё 2

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию с призывом к Российской Федерации прекратить «действия против и на Запорожской АЭС». Об этом сообщает Reuters.

Reuters: В МАГАТЭ приняли резолюцию с призывом к РФ вывести силы с ЗАЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что призыв к РФ о немедленном прекращении всех действий на и против ЗАЭС и на любом другом ядерном объекте на территории Украины был принят 26 голосами «за», двумя «против». Семь стран-участниц Совета управляющих МАГАТЭ воздержались.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС

Агентство подчеркивает, что Россия и Китай выступил против данной резолюции.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал позитивную оценку сотрудничеству с МАГАТЭ в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,МАГАТЭ,ООН,
62
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители