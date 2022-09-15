Reuters: В МАГАТЭ приняли резолюцию с призывом к РФ вывести силы с ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию с призывом к Российской Федерации прекратить «действия против и на Запорожской АЭС». Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что призыв к РФ о немедленном прекращении всех действий на и против ЗАЭС и на любом другом ядерном объекте на территории Украины был принят 26 голосами «за», двумя «против». Семь стран-участниц Совета управляющих МАГАТЭ воздержались.

Агентство подчеркивает, что Россия и Китай выступил против данной резолюции.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал позитивную оценку сотрудничеству с МАГАТЭ в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.