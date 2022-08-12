Дания, Швеция и Норвегия объявили о новом военном сотрудничестве в Балтийском море, чтобы противостоять российскому влиянию. Об этом сообщает Republic World.

Соглашение было представлено министрами обороны стран Северной Европы перед шведским патрульным кораблем в порту Мальмё. Уточняется, что три скандинавские страны решили обмениваться спутниковыми снимками и данными радаров, работая вместе над мониторингом региона вокруг Балтийского моря.

Такой шаг рассматривается как способ остановить «враждебное» и «неприемлемое поведение» России, которая, как отмечается, часто вторгается в регион, отправляя военные самолеты и корабли.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист также подчеркнул, что соглашение сблизило три страны и продемонстрировало их способность брать на себя ответственность в этой части мира. В свою очередь, Финляндия и Швеция также отметили изменение обстановки в сфере безопасности в Европе в результате специальной военной операции России на Украине.

Швеция, Дания и Норвегия углубляют сотрудничество в области обороны. Северные страны заключили соглашение о возможности использования военной инфраструктуры друг друга, сообщили на совместной пресс-конференции министры обороны Петер Хультквист, Мортен Бёдсков и Бьорн Аррильд Грам в городе Мальмё на юге Швеции.

"У нас есть соглашение о том, что странам разрешено использовать военную инфраструктуру друг друга, а также воздушное пространство. Мы должны вместе разработать план того, как мы будем обеспечивать безопасность, тогда мы сможем координировать больше. Мы можем подготовить и провести боевые действия в случае конфликта. В целом это дает возможность контролировать Балтийское море и вместе брать на себя ответственность в кризисных ситуациях", - заявил Хультквист.

По словам Бёдскова, Дания назначит военного атташе в Стокгольме. Кроме того, Копенгаген отправит офицеров связи как в Швецию, так и в Норвегию. "Мы несем общую ответственность за безопасность нашего района. Мы должны более тесно сотрудничать и чаще обмениваться информацией", - пояснил он.

Норвежский министр поприветствовал будущее членство Швеции и Финляндии в НАТО. "Сплоченность важнее, чем когда-либо. В этой ситуации членство Швеции и Финляндии в НАТО приветствуется. Для нас важно проявить политическую поддержку и солидарность со Швецией и Финляндией", - подчеркнул он.

Бёдсков также считает положительным вступление Швеции и Финляндии в оборонный альянс.

"Вступление Швеции и Финляндии означает, что центр тяжести смещается на север. Поэтому многолетнее оборонное сотрудничество Северных стран приобретает совершенно иной смысл, оно также придаст голосу северных стран в НАТО совершенно иной вес", - полагает глава датского Минобороны.

Власти Дании намерены направить в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских солдат, а также обучать украинских офицеров в Дании. Об этом сообщает Swissinfo.

Ожидается, что 11 августа состоится конференция, на которой министры обороны Великобритании, Дании и Украины обсудят долгосрочную поддержку Украины, включая военную подготовку, разминирование и поставки оружия.

«В ближайшее время Дания отправит 130 военных инструкторов для участия в британском учебном проекте», — заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Правительство Швеции приняло решение, что вооруженные силы королевства направят в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которые затем смогут служить в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Цель состоит в том, чтобы позволить Украине поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал. Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду. Сейчас правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат", - отмечено в сообщении.

Швеция направит в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года. Военная подготовка украинцев будет разделена на несколько этапов обучения.

Всего в этой подготовке примут участие около 10 тыс. граждан Украины. Максимум 60 шведских инструкторов будут одновременно находиться в Великобритании, что, как считается, мало повлияет на другие операции ВС Швеции.

Ранее Швеция уже поставляла Украине противотанковые гранатометы, бронежилеты, каски, автоматические винтовки, стрелковое оружие и саперное оборудование, а также другое военное снаряжение и амуницию.

Министр обороны Дании Мортен Бедсков сообщил, что участники международной конференции в поддержку Украины в Копенгагене пообещали Киеву более €1,5 млрд на вооружение и на подготовку военных. Его цитирует РИА «Новости».

«В совокупности участники сегодня пообещали более 1,5 миллиардов евро для Украины», — сказал он.

Бердсков также заявил, что Украина нуждается в ракетах, снаряжении и артиллерии. По словам министра, в ходе встречи обсуждались такие темы, как обеспечение финансирования производства оружия для Украины, увеличение объемов производства оружия, а также подготовка украинских войск.

Он также отметил, что Великобритания собирается создать фонд для сбора средств с целью увеличения производства вооружения.

В данной конференции приняли участие представители 26 стран, в том числе руководство минобороны Британии, Украины и Дании.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания выделит еще €110 млн на оказание военной помощи Украине.

Минобороны Швеции не исключило возможность производства оружия для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава Минобороны страны Петер Хультквист, Швеция планирует помогать Украине в обучении военных, разминировании и производстве оружия. Он добавил, что желание помогать в этой сфере также выразили Словакия, Польша и Чехия.

По мнению Хультквиста, конфликт РФ и Украины будет длительным, в связи с этим важно дополнить предыдущие поставки прямым производством оружия.

Депутат эдскунты, однопалатного парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя высказался о вступлении страны и Швеции в НАТО. Его слова приводят «Известия».

Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.

«Согласно оценке, которую мы дали в июне [2022 года], процесс ратификации [протоколов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] займет от четырех до 12 месяцев. Я по-прежнему считаю, что этот срок довольно точен», — подчеркнул экс-глава финского МИД.

Депутат добавил, что размещение военной базы или ядерного оружия НАТО на своей территории «останется суверенным правом Финляндии». По его словам, в стране, как и в Норвегии, есть согласие не совершать подобных действий.

«Наше нынешнее законодательство запрещает ввоз ядерного оружия в Финляндию, и я не думаю, что военные базы или такие вооружения могли бы послужить интересам нашей безопасности — скорее, наоборот», — заключил Туомиоя.