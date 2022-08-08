Швеция, Дания и Норвегия усиливают военное сотрудничество

"У нас есть соглашение о том, что странам разрешено использовать военную инфраструктуру друг друга, а также воздушное пространство. Мы должны вместе разработать план того, как мы будем обеспечивать безопасность, тогда мы сможем координировать больше. Мы можем подготовить и провести боевые действия в случае конфликта. В целом это дает возможность контролировать Балтийское море и вместе брать на себя ответственность в кризисных ситуациях", - заявил Хультквист.