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51 минуту назад

Швеция, Дания и Норвегия усиливают военное сотрудничество

ТАСС

Швеция, Дания и Норвегия углубляют сотрудничество в области обороны. Северные страны заключили соглашение о возможности использования военной инфраструктуры друг друга, сообщили на совместной пресс-конференции министры обороны Петер Хультквист, Мортен Бёдсков и Бьорн Аррильд Грам в городе Мальмё на юге Швеции.

Швеция, Дания и Норвегия усиливают военное сотрудничество
Фото: ReutersReuters

"У нас есть соглашение о том, что странам разрешено использовать военную инфраструктуру друг друга, а также воздушное пространство. Мы должны вместе разработать план того, как мы будем обеспечивать безопасность, тогда мы сможем координировать больше. Мы можем подготовить и провести боевые действия в случае конфликта. В целом это дает возможность контролировать Балтийское море и вместе брать на себя ответственность в кризисных ситуациях", - заявил Хультквист.

По словам Бёдскова, Дания назначит военного атташе в Стокгольме. Кроме того, Копенгаген отправит офицеров связи как в Швецию, так и в Норвегию. "Мы несем общую ответственность за безопасность нашего района. Мы должны более тесно сотрудничать и чаще обмениваться информацией", - пояснил он.

Норвежский министр поприветствовал будущее членство Швеции и Финляндии в НАТО. "Сплоченность важнее, чем когда-либо. В этой ситуации членство Швеции и Финляндии в НАТО приветствуется. Для нас важно проявить политическую поддержку и солидарность со Швецией и Финляндией", - подчеркнул он.

Бёдсков также считает положительным вступление Швеции и Финляндии в оборонный альянс. "Вступление Швеции и Финляндии означает, что центр тяжести смещается на север. Поэтому многолетнее оборонное сотрудничество Северных стран приобретает совершенно иной смысл, оно также придаст голосу северных стран в НАТО совершенно иной вес", - полагает глава датского Минобороны.

Армия,Петер Хультквист,НАТО,
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