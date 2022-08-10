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52 минуты назад

Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Lenta.ruиещё 28

Депутат эдскунты, однопалатного парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя высказался о вступлении страны и Швеции в НАТО. Его слова приводят «Известия».

Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: EPAEPA

Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.

«Согласно оценке, которую мы дали в июне [2022 года], процесс ратификации [протоколов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] займет от четырех до 12 месяцев. Я по-прежнему считаю, что этот срок довольно точен», — подчеркнул экс-глава финского МИД.

Депутат добавил, что размещение военной базы или ядерного оружия НАТО на своей территории «останется суверенным правом Финляндии». По его словам, в стране, как и в Норвегии, есть согласие не совершать подобных действий.

«Наше нынешнее законодательство запрещает ввоз ядерного оружия в Финляндию, и я не думаю, что военные базы или такие вооружения могли бы послужить интересам нашей безопасности — скорее, наоборот», — заключил Туомиоя.

Ранее президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал другие страны альянса как можно скорее одобрить вхождение двух государств в организацию.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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