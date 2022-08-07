Швеция начнет обучать украинских военных в Британии

Правительство Швеции приняло решение, что вооруженные силы королевства направят в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которые затем смогут служить в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье пресс-релизе правительственной канцелярии.

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"Цель состоит в том, чтобы позволить Украине поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал. Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду. Сейчас правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат", - отмечено в сообщении.

Швеция направит в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года. Военная подготовка украинцев будет разделена на несколько этапов обучения.

Всего в этой подготовке примут участие около 10 тыс. граждан Украины. Максимум 60 шведских инструкторов будут одновременно находиться в Великобритании, что, как считается, мало повлияет на другие операции ВС Швеции.