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34 минуты назад

Швеция направит 120 инструкторов в Британию для обучения украинских военных

ТАССиещё 3

Правительство Швеции приняло решение, что вооруженные силы королевства направят в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которые затем смогут служить в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье пресс-релизе правительственной канцелярии.

Швеция начнет обучать украинских военных в Британии
Фото: ReutersReuters

"Цель состоит в том, чтобы позволить Украине поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал. Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду. Сейчас правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат", - отмечено в сообщении.

Швеция направит в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года. Военная подготовка украинцев будет разделена на несколько этапов обучения.

Всего в этой подготовке примут участие около 10 тыс. граждан Украины. Максимум 60 шведских инструкторов будут одновременно находиться в Великобритании, что, как считается, мало повлияет на другие операции ВС Швеции.

Ранее Швеция уже поставляла Украине противотанковые гранатометы, бронежилеты, каски, автоматические винтовки, стрелковое оружие и саперное оборудование, а также другое военное снаряжение и амуницию.

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