На Украине задумались о легализации порно

На Украине петиция о легализации эротического и порнографического контента собрала необходимые для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов. Это следует из данных, представленных на портале электронных петиций.

«Большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность. В Украине этот закон принимался с международными замечанием, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно - может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека в Украине», — объясняют свою логику авторы документа.

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Они также указали, что украинские суды над нарушителями этого запрета напоминают «средневековье».

Более 25 тысяч граждан Украины подписались и под словами, что в нынешнем запрещающем законе нет определения понятия «эротики», что дает свободу для трактования нормативно-правового акта, а следовательно способствует развитию коррупции.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется рассмотреть петицию по установке памятника Билли Херрингтону — герою мемов с определенной тематикой, так назывное «гачимучи» — вместо памятника Екатерине II. Петиция была опубликована на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины.

В настоящий момент данная петиция по обновлению памятника в Одессе собрала уже свыше 25 тысяч голосов, поэтому президенту Украины необходимо ее рассмотреть. И даже возможно, что он ее одобрит.

Гачимучи — это субкультура, которая зародилась еще в 2007 году, но в России стала популярна лишь несколько лет спустя. Мемы по данной тематике основан на низкобюджетных порнофильмах 1990-х годов и включает в себя, в числе прочего, большое количество пародий. Актер Билли Херрингтон — ключевая фигура мемов на данную тематику.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Ровно (Украина) памятника свердловскому разведчику Николаю Кузнецову. Это следует из ответа ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских, который он опубликовал у себя в telegram-канале.

На Украине предложили легализовать проституцию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на петицию, опубликованную на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Для рассмотрения главой государства инициатива должна набрать 25 тысяч голосов

Автор петиции указал, что, узаконив данный бизнес государство сможет пополнить бюджет налогами. Еще одним важным аргументом назвали возможность снизить уровень венерических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Норвегии и в Швеции выявлены сети притонов, где большинство женщин оказались гражданками Украины.

«Что интересно, женщины, которых мы встречаем, не беженки. Они не обращались за убежищем. Их подослали сюда сутенеры», — заявил инспектор Стокгольмской полиции Симон Хеггстрем.

Он предположил, что на занятие проституцией гражданок Украины толкнуло обострение конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, чуть более месяца назад соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов, — а именно 25 тыс. — на сайте президента. По закону действующий глава государства обязан ее рассмотреть.

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — пишет автор петиции.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей». Политик заявил, что в России необходимо укреплять институт семьи.

Также ранее в Госдуму внесли законопроект об объявлении Дня семьи, любви и верности выходным. Согласно законопроекту, 8 июля может стать нерабочим праздничным днем с сохранением установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней.

Украинский психолог призвала девушек отправлять свои голые фото солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает URA.RU, Анна Римаренко создала специальный канал в Telegram, где публикует около 100 фотографий ежедневно.

По мнению Римаренко, таким образом девушки могут поддержать боевой дух мужчин на передовой. Она посоветовала украинкам фотографироваться топлес или полностью обнаженными в домашней обстановке.

Напомним, что ранее аналогичный «совет» украинкам дали жительницы Румынии. Местные женщины оказались недовольны изменами мужей, которые участились после приезда в страну беженок.

Они расклеили по городу листовки, в которых призвали приехавших девушек вернуться домой, чтобы поднимать там «боевой дух» солдат на передовой бесплатно.

Большое фото целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.

Во время проведения гей-парада в Амстердаме прохожие увидели большое фото целующихся Макрона и Зеленского. Оформленное в розовых тонах изображение было помещено в рамку и повешено на стену здания на видном месте. Видео с парада разместил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Главные герои гей-парада в Амстердаме – целующиеся Зеленский и Макрон», – так прокомментировал фото и видео журналист.