Психолог призвала украинок отправлять голые фото солдатам

Украинский психолог призвала девушек отправлять свои голые фото солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает URA.RU, Анна Римаренко создала специальный канал в Telegram, где публикует около 100 фотографий ежедневно.
По мнению Римаренко, таким образом девушки могут поддержать боевой дух мужчин на передовой. Она посоветовала украинкам фотографироваться топлес или полностью обнаженными в домашней обстановке.
Напомним, что ранее аналогичный «совет» украинкам дали жительницы Румынии. Местные женщины оказались недовольны изменами мужей, которые участились после приезда в страну беженок.
Они расклеили по городу листовки, в которых призвали приехавших девушек вернуться домой, чтобы поднимать там «боевой дух» солдат на передовой бесплатно.