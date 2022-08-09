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1 час назад

Психолог призвала украинок отправлять голые фото солдатам

Никита Бородкин

Украинский психолог призвала девушек отправлять свои голые фото солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает URA.RU, Анна Римаренко создала специальный канал в Telegram, где публикует около 100 фотографий ежедневно.

Психолог призвала украинок отправлять голые фото солдатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Римаренко, таким образом девушки могут поддержать боевой дух мужчин на передовой. Она посоветовала украинкам фотографироваться топлес или полностью обнаженными в домашней обстановке.

Напомним, что ранее аналогичный «совет» украинкам дали жительницы Румынии. Местные женщины оказались недовольны изменами мужей, которые участились после приезда в страну беженок.

Они расклеили по городу листовки, в которых призвали приехавших девушек вернуться домой, чтобы поднимать там «боевой дух» солдат на передовой бесплатно.

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