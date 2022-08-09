Психолог призвала украинок отправлять голые фото солдатам

Украинский психолог призвала девушек отправлять свои голые фото солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает URA.RU, Анна Римаренко создала специальный канал в Telegram, где публикует около 100 фотографий ежедневно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Римаренко, таким образом девушки могут поддержать боевой дух мужчин на передовой. Она посоветовала украинкам фотографироваться топлес или полностью обнаженными в домашней обстановке.

Напомним, что ранее аналогичный «совет» украинкам дали жительницы Румынии. Местные женщины оказались недовольны изменами мужей, которые участились после приезда в страну беженок.