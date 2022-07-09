Зеленского обязали рассмотреть петицию о легализации однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации агентства, чуть более месяца назад соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов, — а именно 25 тыс. — на сайте президента. По закону действующий глава государства обязан ее рассмотреть.

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — пишет автор петиции.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей». Политик заявил, что в России необходимо укреплять институт семьи.