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1 час назад

Зеленского обязали рассмотреть петицию о легализации однополых браков

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленского обязали рассмотреть петицию о легализации однополых браков
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, чуть более месяца назад соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов, — а именно 25 тыс. — на сайте президента. По закону действующий глава государства обязан ее рассмотреть.

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — пишет автор петиции.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей». Политик заявил, что в России необходимо укреплять институт семьи.

Также ранее в Госдуму внесли законопроект об объявлении Дня семьи, любви и верности выходным. Согласно законопроекту, 8 июля может стать нерабочим праздничным днем с сохранением установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней.

Общество,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Госдума,
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