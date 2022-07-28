На Украине предложили легализовать проституцию

«Что интересно, женщины, которых мы встречаем, не беженки. Они не обращались за убежищем. Их подослали сюда сутенеры», — заявил инспектор Стокгольмской полиции Симон Хеггстрем. Он предположил, что на занятие проституцией гражданок Украины толкнуло обострение конфликта.