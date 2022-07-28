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27 минут назад

На Украине предложили легализовать проституцию

Lenta.ru

На Украине создали петицию с призывом легализовать проституцию. Она появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

На Украине предложили легализовать проституцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для рассмотрения главой государства инициатива должна набрать 25 тысяч голосов

Автор петиции указал, что, узаконив данный бизнес государство сможет пополнить бюджет налогами. Еще одним важным аргументом назвали возможность снизить уровень венерических заболеваний.

Проститутки в России стали работать за еду и в кредит

Ранее сообщалось, что в Норвегии и в Швеции выявлены сети притонов, где большинство женщин оказались гражданками Украины.

«Что интересно, женщины, которых мы встречаем, не беженки. Они не обращались за убежищем. Их подослали сюда сутенеры», — заявил инспектор Стокгольмской полиции Симон Хеггстрем. Он предположил, что на занятие проституцией гражданок Украины толкнуло обострение конфликта.

В мире,Владимир Зеленский,
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