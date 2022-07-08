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19 минут назад

Чем запомнился Синдзо Абэ

Александр Котлеткин

Утром 8 июля Синдзо Абэ был смертельно ранен во время уличного выступления в городе Нара. 41-летний японец Тэцуя Ямагами, ранее служивший в японских ВМС, дважды выстрелил в него из самодельного дробовика. Нападавший заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

1/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после ежегодного партийного съезда правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в Токио, 2017 год
Фото: Reuters
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2/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ лежит на земле после покушения, 8 июля 2022 года
Фото: Reuters
3/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время предвыборной кампании на улице в городе Ниихама, июнь 2022 год
Фото: Reuters
4/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ест рис, подаренный местными сторонниками во время предвыборного митинга в Фукусиме, 2017 год
Фото: Reuters
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5/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции после победы его правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента в штаб-квартире ЛДП, 2017 год
Фото: Reuters
6/16 Синдзо Абэ, генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), прикрепляет цветок на имя кандидата от ЛДП, проверяя ход подсчета бюллетеней в штаб-квартире ЛДП в Токио, 2003 год
Фото: Reuters
7/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ проходит мимо президента Китая Си Цзиньпина во время приветственной церемонии форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2014 год
Фото: Reuters
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8/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время митинга в поддержку Олимпиады в Токио-2020, 2013 год
Фото: Reuters
9/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время ежегодного съезда правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в Токио, 2016 год
Фото: Reuters
10/16 Главный секретарь кабинета министров Японии Синдзо Абэ приветствует гостей во время вечеринки, посвященной цветению сакуры в токийском парке Синдзюку Гёэн, 2006 год
Фото: Reuters
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11/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе с членами правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), держащими куклы Дарума, которые, как считается, приносят удачу, во время ежегодного партийного съезда в Токио, 2015 год
Фото: Reuters
12/16 45-й президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи, 2018 год
Фото: Reuters
13/16 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время пленарного заседания в рамках V Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, 2019 год
Фото: ТАСС
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14/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ разговаривает с выжившим во время атаки на Перл-Харбор (1941), 2016 год
Фото: Reuters
15/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший канцлер Германии Меркель во время медиа-тура на крупнейшей в мире компьютерной выставке CeBit в Ганновере, 2017 год
Фото: Reuters
16/16 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ позирует со щенком акита-ину, подаренным российской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, 2018 год
Фото: Reuters

По словам представителя Либерально-демократической партии Японии, политик скончался в возрасте 67 лет в больнице Медицинского университета, куда был доставлен сразу после нападения.

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Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Токио. Его отец Синтаро Абэ в 1982–1986 годах был министром иностранных дел, а дед по материнской линии Нобусукэ Киси в 1957–1960 годах возглавлял правительство Японии.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем 2 года учился в США в Университете Южной Калифорнии. После возвращения в Японию в 1979 году несколько лет работал работал в сталелитейной компании Kobe Steel.

В 1982 году он занял пост помощника министра иностранных дел — своего отца Синтаро Абэ.

В 1993 году Абэ был избран в Палату представителей японского парламента от префектуры Ямагути.

В 2003–2006 годах занимал пост генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии, с 2006 года — председатель ЛДП.

В том же году занял пост премьер-министра Японии. В возрасте 52 лет, Абэ стал самым молодым главой правительства страны со времён Фумимаро Коноэ (1891 —1945). Через год он подал в отставку на фоне коррупционных скандалов среди подчиненных, сославшись на состояние здоровья.

26 декабря 2012 года Синдзо Абэ вновь был утвержден парламентом на должность премьер-министра. На своем посту политик добился расширения полномочий сил самообороны Японии, вел активный диалог с Россией на предмет заключения мирного договора и решения спора вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага.

28 августа 2020 Синдзо Абэ объявил об отставке с поста премьер-министра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. 16 сентября 2020 года он покинул пост председателя либерально-демократической партии Японии.

Абэ является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии.

Рейтинг одобрения кабинета Абэ на протяжении всего срока оставался высоким – 50-70%. Однако в марте 2018 года он понизился до 31% из-за скандала с фальсификацией документов по сделке о приобретении госземли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн». К ней якобы были причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.

Синдзо Абэ запомнился своеобразной экономической политикой, получившей название «абэномика».

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