Утром 8 июля Синдзо Абэ был смертельно ранен во время уличного выступления в городе Нара. 41-летний японец Тэцуя Ямагами, ранее служивший в японских ВМС, дважды выстрелил в него из самодельного дробовика. Нападавший заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».
По словам представителя Либерально-демократической партии Японии, политик скончался в возрасте 67 лет в больнице Медицинского университета, куда был доставлен сразу после нападения.
Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Токио. Его отец Синтаро Абэ в 1982–1986 годах был министром иностранных дел, а дед по материнской линии Нобусукэ Киси в 1957–1960 годах возглавлял правительство Японии.
В 1977 году Синдзо Абэ окончил университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем 2 года учился в США в Университете Южной Калифорнии. После возвращения в Японию в 1979 году несколько лет работал работал в сталелитейной компании Kobe Steel.
В 1982 году он занял пост помощника министра иностранных дел — своего отца Синтаро Абэ.
В 1993 году Абэ был избран в Палату представителей японского парламента от префектуры Ямагути.
В 2003–2006 годах занимал пост генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии, с 2006 года — председатель ЛДП.
В том же году занял пост премьер-министра Японии. В возрасте 52 лет, Абэ стал самым молодым главой правительства страны со времён Фумимаро Коноэ (1891 —1945). Через год он подал в отставку на фоне коррупционных скандалов среди подчиненных, сославшись на состояние здоровья.
26 декабря 2012 года Синдзо Абэ вновь был утвержден парламентом на должность премьер-министра. На своем посту политик добился расширения полномочий сил самообороны Японии, вел активный диалог с Россией на предмет заключения мирного договора и решения спора вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага.
28 августа 2020 Синдзо Абэ объявил об отставке с поста премьер-министра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. 16 сентября 2020 года он покинул пост председателя либерально-демократической партии Японии.
Абэ является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии.
Рейтинг одобрения кабинета Абэ на протяжении всего срока оставался высоким – 50-70%. Однако в марте 2018 года он понизился до 31% из-за скандала с фальсификацией документов по сделке о приобретении госземли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн». К ней якобы были причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.
Синдзо Абэ запомнился своеобразной экономической политикой, получившей название «абэномика».