Утром 8 июля Синдзо Абэ был смертельно ранен во время уличного выступления в городе Нара. 41-летний японец Тэцуя Ямагами, ранее служивший в японских ВМС, дважды выстрелил в него из самодельного дробовика. Нападавший заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший канцлер Германии Меркель во время медиа-тура на крупнейшей в мире компьютерной выставке CeBit в Ганновере, 2017 год

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ разговаривает с выжившим во время атаки на Перл-Харбор (1941), 2016 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время пленарного заседания в рамках V Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, 2019 год

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе с членами правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), держащими куклы Дарума, которые, как считается, приносят удачу, во время ежегодного партийного съезда в Токио, 2015 год

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время митинга в поддержку Олимпиады в Токио-2020, 2013 год

Синдзо Абэ, генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), прикрепляет цветок на имя кандидата от ЛДП, проверяя ход подсчета бюллетеней в штаб-квартире ЛДП в Токио, 2003 год

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции после победы его правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента в штаб-квартире ЛДП, 2017 год

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время предвыборной кампании на улице в городе Ниихама, июнь 2022 год

По словам представителя Либерально-демократической партии Японии , политик скончался в возрасте 67 лет в больнице Медицинского университета, куда был доставлен сразу после нападения.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Токио. Его отец Синтаро Абэ в 1982–1986 годах был министром иностранных дел, а дед по материнской линии Нобусукэ Киси в 1957–1960 годах возглавлял правительство Японии.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем 2 года учился в США в Университете Южной Калифорнии. После возвращения в Японию в 1979 году несколько лет работал работал в сталелитейной компании Kobe Steel.