Пока вы не уснули: предостережение Лаврова Западу и переломный момент в украинском кризисе

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Лавров предостерег Запад от поставки ракетных систем Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил западные страны, что чем дальнобойнее будут поставляемые Киеву ракетные системы, тем дальше российские войска будут «отодвигаться нацистов». Об этом пишет РИА Новости.

«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ», - пояснил в ходе сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел России.

Посол США рассказал о переломном моменте в украинском кризисе

Посол США в России Джон Салливан рассказал о действиях Вашингтона на фоне подготовки Москвы к военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС. Дипломат отметил, что правительство и разведка США пришли к выводу, что Россия готовит военную операцию на Украине, в конце октября. После этого, как утверждает Салливан, он вернулся в Москву из Вашингтона 1 ноября вместе с директором ЦРУ Биллом Бернсом для переговоров с членами российского правительства с целью добиться прогресса по минским соглашениям.

В Приднестровье сообщили о теракте в военной части миротворцев

Следственный комитет Приднестровья сообщил о теракте в военной части республики. Как сообщает РИА Новости, неизвестные сбросили в автопарк резервного подразделения миротворческого контингента два взрывных устройства с дрона. Предположительно, с квадрокоптера скинули гранаты РГД-5. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работали специалисты, изъяты фрагменты взрывных устройств.

Посол США в РФ оценил действия Набиуллиной по укреплению рубля

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

«Председатель Центрального банка - исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», - подчеркнул он.

Все российские вузы исключили из Болонской системы

Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, заявил в понедельник замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему "Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях".

Названы сроки ослабления рубля

Ослабление рубля может произойти в начале второго квартала 2022 года. Такое предположение высказал в беседе с агентством «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Тренд может поменяться из-за растущего санкционного давления Запада, считает финансист.

Международный союз конькобежцев отклонил требование Украины отстранить РФ от выборов

Делегаты Международного союза конькобежцев (ISU) отклонили предложение Украины не допускать представителей РФ и Белоруссии до участия в конгрессе и выборах организации. Как сообщает «Матч ТВ», голосование по этому вопросу состоялось в понедельник, 6 июня. За предложение украинской стороны выступили 48 членов конгресса, против — 55, воздержались — 13. Для положительного решения необходимо было получить 78 голосов. По вопросу участия в выборах ситуация сложилась схожим образом: 54 участника проголосовали «за», 46 — «против», еще 16 воздержались.

Телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

Итальянскому телеведущему Массимо Джилетти стало плохо после интервью с официальным представителем МИД Марией Захаровой. Как сообщает радио «Говорит Москва», журналист телеканала La7 находился на связи с римской студией из Москвы.

По делу о покушении на Соловьева арестован еще один фигурант

В столице арестовали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Как уточняется, Басманный суд Москвы заключил Тимофея Мокия под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», - сказали в пресс- службе суда.

Умер экс-гитарист группы "Чиж & Co" Михаил Владимиров

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