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19 минут назад

Минобрнауки сообщило об исключении всех вузов России из Болонского процесса

ТАССиещё 6

Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, заявил в понедельник замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему "Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях".

"11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса", - заявил Афанасьев.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования "прожитым этапом", заявив, что в России появится своя система. Министерство предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет.

В Болонской системе вреда больше, чем пользы

В марте Российский союз ректоров выступил с поддержкой действий РФ на Украине.

Общество,Видео,Валерий Фальков,Дмитрий Афанасьев,Совет Федерации,
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