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25 минут назад

Умер бывший гитарист группы "Чиж & Co" Михаил Владимиров

Газета.Ru

В возрасте 55 лет не стало бывшего участника группы «Чиж & Co» Михаила Владимирова. Причина смерти, а также дата и место прощания не уточняются. Об этом сообщает »Смотрим.ru».

Умер экс-гитарист группы "Чиж & Co" Михаил Владимиров
Фото: WIkipediaWIkipedia

Известно только, что Владимиров умер у себя дома в Ленинградской области.

Советский и российский гитарист Михаил Владимиров начинал свою карьеру в группе «Азарт». Позднее он перешел в коллектив «Мифы» до прекращения существования группы. С 1994 по 2017 годы музыкант выступал в составе «Чиж & Co», но покинул его по состоянию здоровья. В дискографии Владимирова также есть сольные альбомы, выпущенные с 1994 по 2013 год.

Шоу-бизнес,Михаил Владимиров,
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