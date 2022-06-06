Умер экс-гитарист группы "Чиж & Co" Михаил Владимиров

В возрасте 55 лет не стало бывшего участника группы «Чиж & Co» Михаила Владимирова . Причина смерти, а также дата и место прощания не уточняются. Об этом сообщает »Смотрим.ru».

Советский и российский гитарист Михаил Владимиров начинал свою карьеру в группе «Азарт». Позднее он перешел в коллектив «Мифы» до прекращения существования группы. С 1994 по 2017 годы музыкант выступал в составе «Чиж & Co», но покинул его по состоянию здоровья. В дискографии Владимирова также есть сольные альбомы, выпущенные с 1994 по 2013 год.