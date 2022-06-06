Посол США рассказал о переломном моменте в украинском кризисе

Посол США в России Джон Салливан рассказал о действиях Вашингтона на фоне подготовки Москвы к военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат отметил, что правительство и разведка США пришли к выводу, что Россия готовит военную операцию на Украине, в конце октября. После этого, как утверждает Салливан, он вернулся в Москву из Вашингтона 1 ноября вместе с директором ЦРУ Биллом Бернсом для переговоров с членами российского правительства с целью добиться прогресса по минским соглашениям.
«Ситуация по-настоящему изменилась после 1 ноября. После поездки директора ЦРУ Бернса, когда правительство США начало предупреждать наших союзников и партнеров, а также сообщать правительству России о наблюдаемой нами подготовке. И говорить, что, по нашему мнению, российское правительство собирается вторгнуться на территорию Украины. И мы сказали российскому правительству, что если оно это сделает, то будут серьезнейшие негативные последствия», — рассказал американский посол.