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48 минут назад

Как выглядят девушки в Северной Корее

Александр Котлеткин

КНДР - самое закрытое государство мира со строгими законами. Многие запреты, которые существуют там, могут показаться странными для жителей других стран. Информация о том, что происходит в республике, поступает от беженцев, невозвращенцев и редких иностранных туристов.

1/15 Работницы круизного лайнера Mangyongbyong возле курорта Mount Kumgang
Фото: Reuters
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2/15 Военнослужащая армии КНДР на выставке Kimilsungia-Kimjongilia в Пхеньяне
Фото: Reuters
3/15 Девушки идут по улице Пхеньяна
Фото: Reuters
4/15 Военнослужащая армии КНДР на выставке Kimilsungia-Kimjongilia в Пхеньяне
Фото: Reuters
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5/15 Девушка в поезде на станции метро в Пхеньяне
Фото: Reuters
6/15 Мужчины смотрят на участниц военного оркестра в Пхеньяне
Фото: Reuters
7/15 Женщина работает на Пхеньянской шелковой фабрике Ким Чен Сук в Пхеньяне
Фото: Reuters
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8/15 Девушка на улице в центре Пхеньяна
Фото: Reuters
9/15 Северокорейские женщины в традиционных костюмах в Пхеньяне
Фото: Reuters
10/15 Военнослужащие во время парада, посвященного 70-летию основания правящей Рабочей партии Кореи, в Пхеньяне
Фото: Reuters
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11/15 Северокорейские женщины в традиционных костюмах на улице в Пхеньяне
Фото: Reuters
12/15 Девушки-военнослужащие танцуют на празднике в Пхеньяне
Фото: Reuters
13/15 Северокорейские женщины держат зонтики, стоя в лодке на реке Ялу
Фото: Reuters
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14/15 Северокорейские женщины-военнослужащие готовятся сделать памятную фотографию в Пхеньяне
Фото: Reuters
15/15 Женщина-охранник стоит у ворот косметической фабрики во время организованного правительством визита иностранных журналистов
Фото: Reuters

Северная Корея – крайне милитаризированное государство. По состоянию на 2018 год, армия КНДР насчитывала 1 280 000 человек и являлась пятой по величине в мире. В КНДР действует обязательная воинская повинность как для мужчин, так и для женщин. Призыву подвергаются граждане по достижении 17 лет.

Как выглядят девушки в Северной Корее – в галерее «Рамблера».

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