КНДР - самое закрытое государство мира со строгими законами. Многие запреты, которые существуют там, могут показаться странными для жителей других стран. Информация о том, что происходит в республике, поступает от беженцев, невозвращенцев и редких иностранных туристов.
Северная Корея – крайне милитаризированное государство. По состоянию на 2018 год, армия КНДР насчитывала 1 280 000 человек и являлась пятой по величине в мире. В КНДР действует обязательная воинская повинность как для мужчин, так и для женщин. Призыву подвергаются граждане по достижении 17 лет.
Как выглядят девушки в Северной Корее – в галерее «Рамблера».