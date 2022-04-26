Как выглядят девушки в Северной Корее

КНДР - самое закрытое государство мира со строгими законами. Многие запреты, которые существуют там, могут показаться странными для жителей других стран. Информация о том, что происходит в республике, поступает от беженцев, невозвращенцев и редких иностранных туристов.

1/15 Работницы круизного лайнера Mangyongbyong возле курорта Mount Kumgang Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Военнослужащая армии КНДР на выставке Kimilsungia-Kimjongilia в Пхеньяне Фото: Reuters 3/15 Девушки идут по улице Пхеньяна Фото: Reuters 4/15 Военнослужащая армии КНДР на выставке Kimilsungia-Kimjongilia в Пхеньяне Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Девушка в поезде на станции метро в Пхеньяне Фото: Reuters 6/15 Мужчины смотрят на участниц военного оркестра в Пхеньяне Фото: Reuters 7/15 Женщина работает на Пхеньянской шелковой фабрике Ким Чен Сук в Пхеньяне Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Девушка на улице в центре Пхеньяна Фото: Reuters 9/15 Северокорейские женщины в традиционных костюмах в Пхеньяне Фото: Reuters 10/15 Военнослужащие во время парада, посвященного 70-летию основания правящей Рабочей партии Кореи, в Пхеньяне Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Северокорейские женщины в традиционных костюмах на улице в Пхеньяне Фото: Reuters 12/15 Девушки-военнослужащие танцуют на празднике в Пхеньяне Фото: Reuters 13/15 Северокорейские женщины держат зонтики, стоя в лодке на реке Ялу Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Северокорейские женщины-военнослужащие готовятся сделать памятную фотографию в Пхеньяне Фото: Reuters 15/15 Женщина-охранник стоит у ворот косметической фабрики во время организованного правительством визита иностранных журналистов Фото: Reuters

Северная Корея – крайне милитаризированное государство. По состоянию на 2018 год, армия КНДР насчитывала 1 280 000 человек и являлась пятой по величине в мире. В КНДР действует обязательная воинская повинность как для мужчин, так и для женщин. Призыву подвергаются граждане по достижении 17 лет.