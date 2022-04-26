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1 час назад

Что сейчас происходит в Чернобыле

Александр Котлеткин

Ровно 36 лет назад - 26 апреля 1986 года - на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая авария в истории мировой атомной энергетики. Что происходит в наши дни на Чернобыльской атомной электростанции в фоторепортаже "Рамблера".

1/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года
Фото: Reuters
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2/10 Радиоактивное излучение на территории Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год
Фото: Reuters
3/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года
Фото: Reuters
4/10 Сотрудники Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год
Фото: Reuters
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5/10 Монумент на территории Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год
Фото: Reuters
6/10 Оборонительные сооружения на территории Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год
Фото: Reuters
7/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года
Фото: Reuters
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8/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года
Фото: Reuters
9/10 Сотрудники Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год
Фото: Reuters
10/10 Вид на Чернобыльскую АЭС из города-призрака Припять
Фото: Reuters

Неудачный эксперимент, с обесточиванием оборудования АЭС и использованием механической энергии выбега ротора турбогенератора для обеспечения работоспособности систем безопасности энергоблока, привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате катастрофы в воздух было выброшено огромное количество радиоактивных частиц.

Из-за радиационного загрязнения пришлось эвакуировать жителей города Припять, а позже и все население из 30-километровой так называемой "зоны отчуждения" Чернобыльской АЭС. Всего свои дома покинули более 115 тысяч человек.

Благодаря самоотверженному труду сотен тысяч человек был сооружен объект "Укрытие". В 2019 году закончилось строительство нового саркофага "Укрытие-2" высотой 108 метров, длиной 150 метров и шириной 257 метров.

24 февраля 2022 года в ходе первого этапа специальной военной операции российские войска заняли территорию АЭС и близлежащих населенных пунктов. 31 марта, после выполнения всех задач, контроль над атомной станцией был вновь передан украинскому персоналу.

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