Что сейчас происходит в Чернобыле

Ровно 36 лет назад - 26 апреля 1986 года - на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая авария в истории мировой атомной энергетики. Что происходит в наши дни на Чернобыльской атомной электростанции в фоторепортаже "Рамблера".

1/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Радиоактивное излучение на территории Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год Фото: Reuters 3/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года Фото: Reuters 4/10 Сотрудники Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Монумент на территории Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год Фото: Reuters 6/10 Оборонительные сооружения на территории Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год Фото: Reuters 7/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Объект "Укрытие-2" Чернобыльская атомная электростанция, апрель 2022 года Фото: Reuters 9/10 Сотрудники Чернобыльской АЭС, апрель 2022 год Фото: Reuters 10/10 Вид на Чернобыльскую АЭС из города-призрака Припять Фото: Reuters

Неудачный эксперимент, с обесточиванием оборудования АЭС и использованием механической энергии выбега ротора турбогенератора для обеспечения работоспособности систем безопасности энергоблока, привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате катастрофы в воздух было выброшено огромное количество радиоактивных частиц.

Из-за радиационного загрязнения пришлось эвакуировать жителей города Припять, а позже и все население из 30-километровой так называемой "зоны отчуждения" Чернобыльской АЭС. Всего свои дома покинули более 115 тысяч человек.

Благодаря самоотверженному труду сотен тысяч человек был сооружен объект "Укрытие". В 2019 году закончилось строительство нового саркофага "Укрытие-2" высотой 108 метров, длиной 150 метров и шириной 257 метров.