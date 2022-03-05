В Сербии прошел митинг в поддержку России

Массовая акция в поддержку России прошла в пятницу в Белграде. По оценке корреспондента ТАСС, в митинге приняли участие несколько тысяч человек.

Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами Путина и знаками "Z" двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам.

Митингующие пели "Катюшу", сербские патриотические песни, скандировали лозунги "Стоп НАТО!" и "Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз", "Путин! Путин!", "Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия".