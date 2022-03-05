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42 минуты назад

В Сербии прошел митинг в поддержку России

Александр Котлеткин

Массовая акция в поддержку России прошла в пятницу в Белграде. По оценке корреспондента ТАСС, в митинге приняли участие несколько тысяч человек.

1/10 Сербия. Белград. Участники акции в поддержку России и Донбасса в центре города. Собравшиеся заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины
Фото: ТАСС
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2/10 Участники народного митинга в поддержку России в Белграде
Фото: РИА Новости
3/10 Участники народного митинга в поддержку России в Белграде
Фото: РИА Новости
4/10 Сербы из Черногории из племени Пипери во время народного митинга в поддержку России возле памятника императору России Николаю II в Белграде
Фото: РИА Новости
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5/10 Участники народного митинга в поддержку России в Белграде
Фото: РИА Новости
6/10 Участники народного митинга в поддержку России в Белграде
Фото: РИА Новости
7/10 Сербия. Белград. Участники акции в поддержку России и Донбасса в центре города. Собравшиеся заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины
Фото: ТАСС
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8/10 Участники народного митинга в поддержку России в Белграде
Фото: РИА Новости
9/10 Участники народного митинга в поддержку России в Белграде
Фото: РИА Новости
10/10 Сербия. Белград. Участники акции в поддержку России и Донбасса в центре города. Собравшиеся заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины
Фото: ТАСС

Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами Путина и знаками "Z" двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам.

Митингующие пели "Катюшу", сербские патриотические песни, скандировали лозунги "Стоп НАТО!" и "Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз", "Путин! Путин!", "Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия".

По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 50 тыс. человек.

В мире,Фото,Николай II,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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