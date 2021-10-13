Главное за день: условие поставки газа через Украину и новое назначение Поклонской

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В Кремле назвали условия поставки газа через Украину

В Кремле заявили о желании Киева сохранить транзит газа из России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Адресатами Киева являются приобретатели газа, покупатели в Европе. Именно они могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения — с увеличенными объемами, с учетом растущей потребности», — заявил Песков.

«Чтобы что-то транспортировать через Украину, надо чтобы кто-то это купил. Россия готова выполнить транзитные договоренности Если будут покупать дальше газ, увеличивать объемы, Украина будет давать коммерчески конкурентные предложения, то это продолжит работать», — сказал Песков.

«Благодарна президенту»: Поклонская отреагировала на свое назначение

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что обрадовалась назначению послом в Кабо-Верде, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась её мечта. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости. Ранее стало известно, что президент России назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе, — сказала Поклонская.

В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 984 смерти пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией в среду, 13 октября, в Telegram-канале.

Днем ранее в стране было зафиксировано 973 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составляет 219 329 человек.

Российских автомобилистов ждет массовое лишение водительских прав

Российских автомобилистов предупредили о массовом приостановлении действия водительских прав для должников различных категорий. Об этом Autonews.ru рассказал источник, близкий к Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«Приставы могут массово использовать право ограничения водительских удостоверений для должников нескольких категорий, но только при условии суммарного долга свыше 10 тысяч рублей», — пояснил источник.

ГИБДД и ФССП планируют работать совместно, по информации издания.

Момент ДТП с участием Собчак попал на видео

Авария в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, попала на камеры видеонаблюдения. Запись ДТП публикует Telegram-канал «RT на русском». На кадрах зафиксировано столкновение выехавшего на встречную полосу Mercedes с Volkswagen и происходящее в салоне автобуса, который проезжал мимо.

Путин заявил, что Украина ворует российский газ

Украина не возвращает российский газ, который хранится в ее подземных хранилищах, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали — не отдают. Некоторые безответственные политики на Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, который хранится в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит», - приводит «Ура.ру» слова президента.

Глава государства обратил внимание, что часть необходимого Европе газа хранится в украинских ПХГ, значительным объемом которого владеют не украинские операторы, а европейские и частные.

«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов подшутил над Макгрегором

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над бойцом Конором Макрегором, сравнив его с Романом Ковалевым, которого избили дагестанцы в московском метро. У себя в Instagram спортсмен опубликовал фотографию Конора, на которой он якобы тоже просит медаль от главы СУ СКР Александра Бастрыкина.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!», – подписал дагестанский борец снимок в сторис.

Таким образом Хабиб напомнил о массовой потасовке на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов после победы в поединке выпрыгнул из октагона и напал на своего партнера по спаррингу Макгрегора, а на сам ринг в тот момент забрались несколько бойцов из команды дагестанца. Завязалась драка.

Пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию

Пожилые москвичи могут выбрать денежную компенсацию в 10 тысяч рублей вместо получаемых за вакцинацию от коронавируса подарочных наборов «С заботой о здоровье». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В мэрии напомнили, что участниками программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 являются люди старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию. Также в ней принимают участие пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период.

Украину могут лишить ЧЕ по MMA в случае недопуска россиян

Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств (GAMMA) пригрозила лишить Украину чемпионата Европы по MMA, если российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям.

Ранее глава украинской организации Владимир Тесля заявил, что россияне не выступят на чемпионате Европы, а запрет на их участие было одним из требований организации к GAMMA.

«GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», — отмечается в заявлении GAMMA, опубликованном в ТАСС.

Россиянам предрекли самую тяжелую волну коронавируса

Текущая волна коронавирусной инфекции в России будет самой тяжелой и длительной, предрек врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова приводит Telegram-канал «ТАСС».