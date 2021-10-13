В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 984 смерти пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией в среду, 13 октября, в Telegram-канале.

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Днем ранее в стране было зафиксировано 973 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составляет 219 329 человек.