В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 82.94
Войти в почту

В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

Lenta.ru
1 час назад

В России за последние сутки выявили 984 смерти пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией в среду, 13 октября, в Telegram-канале.

В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее в стране было зафиксировано 973 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составляет 219 329 человек.

Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 28 717 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 861 681. Больше всего заражений выявили в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470) и в Московской области (1898).

Общество,
182
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители