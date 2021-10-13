Момент ДТП с участием Собчак попал на видео

Авария в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, попала на камеры видеонаблюдения. Запись ДТП публикует Telegram-канал «RT на русском». На кадрах зафиксировано столкновение выехавшего на встречную полосу Mercedes с Volkswagen и происходящее в салоне автобуса, который проезжал мимо.