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Момент ДТП с участием Собчак попал на видео

Александр Кузьмин
18 минут назад

Авария в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, попала на камеры видеонаблюдения. Запись ДТП публикует Telegram-канал «RT на русском». На кадрах зафиксировано столкновение выехавшего на встречную полосу Mercedes с Volkswagen и происходящее в салоне автобуса, который проезжал мимо.

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Напомним, резонансное дорожное происшествие произошло в ночь на 10 октября 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека пострадали. Водителю Mercedes предъявлено обвинение.

Происшествия,Видео,Ксения Собчак,RT на русском,
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