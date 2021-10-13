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Путин заявил, что Украина ворует российский газ

Вероника Полынина
41 минуту назад

Украина не возвращает российский газ, который хранится в ее подземных хранилищах, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин заявил, что Украина ворует российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали — не отдают. Некоторые безответственные политики на Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, который хранится в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит», - приводит «Ура.ру» слова президента.

Глава государства обратил внимание, что часть необходимого Европе газа хранится в украинских ПХГ, значительным объемом которого владеют не украинские операторы, а европейские и частные.

«Что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине операторами частными, в том числе и иностранными», - добавил Владимир Путин.

Ранее в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» президент РФ назвал дефицит электроэнергии причиной резкого роста цен на газ в Европе и призвал иностранных политиков «не перекладывать с больной головы на здоровую», обвиняя «Газпром» в скачке газовых цен.

Политика,Владимир Путин,Газпром,
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