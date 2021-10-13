Путин заявил, что Украина ворует российский газ

«Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали — не отдают. Некоторые безответственные политики на Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, который хранится в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит», - приводит «Ура.ру» слова президента.