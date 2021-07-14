Пока вы не уснули: суд признал незаконным указ Зеленского

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ВС Украины признал незаконным указ Зеленского

Верховный суд Украины признал незаконным указ президента страны Владимира Зеленского об отмене назначения председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьей. Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными.

Россия обновила антирекорд по смертям от COVID-19

За последние сутки зафиксировали 786 смертей пациентов с коронавирусом - новый максимум с начала пандемии. Накануне в стране отчитались о 780 умерших пациентах с COVID-19.

Песков оценил требование ЕСПЧ по однополым бракам

«Никакую компромиссную форму искать не нужно. У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютное число людей, которое это поддерживает», — сказал пресс-секретарь президента России.

Россия возобновит полеты с Чехией и Францией

Рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре рейса в неделю, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Таксисты пожаловались Путину на агрегатор DiDi

Китайский агрегатор DiDi собирает персональные данные россиян, в том числе, госслужащих и правоохранителей. Это может ослабить безопасность России. Письмо с таким содержанием направила Ассоциация «Национальный совет такси» в адрес президента РФ Владимира Путина

Боярского госпитализировали с коронавирусом

Актер Михаил Боярский , заболевший коронавирусом, находится под присмотром врачей в Боткинской больнице. Артист болеет уже седьмой день, его госпитализировали три дня назад.

Суд огласил приговор Эдварду Билу за ДТП в Москве

Пресненский суд Москвы осудил блогера Эдварда Била на два года ограничения свободы. Его осудили по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Кудрин предостерег от повышения налогов в стране

Алексей Кудрин Предложения российского Минфина по индексации акцизов и повышению собираемости налогов не дадут ожидаемого эффекта и, по сути, являются бессмысленными. Такого мнения придерживается глава Счётной палаты

ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по добыче нефти

"ОАЭ уладили спор с ОПЕК, согласовали рост ориентира. ОАЭ установят новую точку отсчета добычи в 3,65 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство Bloomberg.

Олимпийцев научили отвечать на провокации о Крыме