Привившегося Боярского госпитализировали с коронавирусом

Актер Михаил Боярский
, заболевший коронавирусом, находится под присмотром врачей в Боткинской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке
.
По данным канала, артист болеет уже седьмой день, его госпитализировали три дня назад.
В свою очередь 71-летний Михаил Боярский пояснил, что чувствует себя нормально.
Ранее Боярский заявлял, что вакцинация от коронавируса необходима для того, чтобы жить «полноценной жизнью». Он назвал себя «человеком разумным» и подчеркнул, что прививку необходимо делать «ради родных и близких, ради своего здоровья и для того, чтобы играть в театре».
Недавно стало известно о госпитализации с диагнозом COVID-19 актера и музыканта, основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова
. По словам его жены, Мамонов попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием. Из-за большого поражения легких Мамонов был введен в искусственную кому и помещен на ИВЛ.
На днях врачи попытались вывести его из этого состояния, но жена артиста отметила, что у них «ничего не получилось».