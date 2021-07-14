Привившегося Боярского госпитализировали с коронавирусом

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По данным канала, артист болеет уже седьмой день, его госпитализировали три дня назад.

В свою очередь 71-летний Михаил Боярский пояснил, что чувствует себя нормально.

Ранее Боярский заявлял, что вакцинация от коронавируса необходима для того, чтобы жить «полноценной жизнью». Он назвал себя «человеком разумным» и подчеркнул, что прививку необходимо делать «ради родных и близких, ради своего здоровья и для того, чтобы играть в театре».

Недавно стало известно о госпитализации с диагнозом COVID-19 актера и музыканта, основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова . По словам его жены, Мамонов попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием. Из-за большого поражения легких Мамонов был введен в искусственную кому и помещен на ИВЛ.