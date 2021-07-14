Россия обновила антирекорд по смертям от COVID-19

В России
за последние сутки зафиксировали 786 смертей пациентов с коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии. Статистику опубликовал Telegram-канал оперативного штаба Москвы
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Накануне в стране отчитались о 780 умерших пациентах с COVID-19.
За последние сутки в России выявили 23 827 новых случаев коронавируса (на первом месте Москва с 3 966 случаями). Только в 10,7 процента случаев у инфицированных не было клинических проявлений болезни. За 24 часа врачи выписали 21 269 переболевших.
Накануне суточный прирост заболеваемости в РФ составил 24 702 человека (4991 - в Москве).
В середине июня впервые с марта 2021-го оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России. В Москве и многих российских регионах ввели коронавирусные ограничения.
В первой декаде июля прирост новых случаев превышал 25 тысяч человек в сутки, но затем пошел на спад.