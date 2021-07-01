Пока вы не уснули: Кремль поддержал жесткие меры из-за COVID

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Кремль заявил о необходимости жестких мер из-за коронавируса

Вспышка коронавируса в Москве России в целом диктует необходимость жестких мер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — сказал он.

В России не останется сигарет дешевле 108 рублей

С 1 июля в РФ запретили продавать сигареты стоимостью менее 108 рублей за пачку. Это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.

Отмечается, что повышение минимальной стоимости данного товары должно было произойти еще 1 апреля, однако продавцам дали отсрочку. Как пишет сайт KP.RU, сделали это, чтобы они могли реализовать закупленный до апреля товар по прежним ценам.

«Мы точно не один народ»: Зеленский ответил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова российского лидера Владимира Путина заявил, что украинцы и русские, как он считает, не являются одним народом.

«Давайте, наконец, поставим точку в этом вопросе. Мы точно не один народ», — заявил Зеленский изданию «Интерфакс-Украина».

Готовившего вопрос Путину активиста изрезали ножом

В Тамбовской области напали на активиста Романа Герасимова , который во время «Прямой линии» собирался задать вопрос президенту России Владимиру Путину о мусорном полигоне. Об этом сообщает информационное агентство «Онлайн Тамбов.ру».

По данным издания, Роман Герасимов вместе с другими активистами обратился к Владимиру Путину с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. С ним связались из редакции «Прямой линии» и попросили быть готовым выступить в прямом эфире. Однако 30 июня на территории Дегтянского сельсовета, где живет активист, был выключен интернет.

Отступления не будет: В НАТО отказались уходить из Черного моря

Министерство обороны Великобритании

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс отказывается отзывать свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Его слова приводит «Интерфакс».

Представитель альянса, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, заявил, что Великобритания предоставила информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

«Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал Аппатурай, отметив, что России необходимо осознать, что союзники НАТО отказываются отступать в этом вопросе.

«Худшее впереди»: миру предрекли новую пандемию

Мир оказался совершенно не готов к пандемии, однако предстоят еще более худшие времена. Об этом заявил основатель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффетт в прошедшем выпуске программы Buffett & Munger: A Wealth of Wisdom.

Он указал на чрезвычайно неравномерное экономическое воздействие пандемии. Так, по его словам, миллионы малых предприятий оказались под страшным ударом, а крупные — в выигрыше.

Конец унижению: Китай создает сильнейшую в мире армию

Власти Китая должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальных интересов КНР. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин

"Извлекая уроки из прошлого и защищая свое будущее, необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только мощные вооруженные силы способны обеспечить национальную безопасность", - добавил он.

Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

С 1 июля 2021 года жители Москвы, сделавшие прививку от коронавируса шесть месяцев назад и раньше, смогут пройти ревакцинацию в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр рассказал, что программа ревакцинации была разработана совместно с Минздравом . Врачи пришли к выводу, что заново прививаться необходимо через полгода после болезни или первой вакцинации. Делать это можно и нужно независимо от наличия и уровня антител.

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с COVID

Актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на супругу артиста Ольгу.

Мамонов уже пять дней находится в реанимации одной из московских больниц.

Убрать медведей: купальники российских синхронисток вызвали скандал

Рамблер

Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках. Об этом ТАСС сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.