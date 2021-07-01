Готовившего вопрос Путину активиста изрезали ножом

По данным издания, Роман Герасимов вместе с другими активистами обратился к Владимиру Путину с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. С ним связались из редакции «Прямой линии» и попросили быть готовым выступить в прямом эфире. Однако 30 июня на территории Дегтянского сельсовета, где живет активист, был выключен интернет.
А утром 1 июля на Герасимова из кустов возле ворот дома выскочили трое неизвестных. К поспешившим активисту на помощь жене и сыну злоумышленники применили слезоточивый газ, а самого мужчину избили и три раза ударили ножом.
«На месте работает оперативно-следственная группа. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. Избитый мужчина доставлен в медицинское учреждение Тамбова», - заявил
ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД
по Тамбовской области.
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что в России ежегодно накапливается около 60 миллионов тонн отходов, а по «мусорной реформе» пока сделаны лишь первые шаги. Он также пообещал наказывать компании, нарушающие новые правила.