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Готовившего вопрос Путину активиста изрезали ножом

Алиса Селезнёва
36 минут назад
В Тамбовской области напали на активиста Романа Герасимова, который во время «Прямой линии» собирался задать вопрос президенту России Владимиру Путину о мусорном полигоне. Об этом сообщает информационное агентство «Онлайн Тамбов.ру».
По данным издания, Роман Герасимов вместе с другими активистами обратился к Владимиру Путину с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. С ним связались из редакции «Прямой линии» и попросили быть готовым выступить в прямом эфире. Однако 30 июня на территории Дегтянского сельсовета, где живет активист, был выключен интернет.
А утром 1 июля на Герасимова из кустов возле ворот дома выскочили трое неизвестных. К поспешившим активисту на помощь жене и сыну злоумышленники применили слезоточивый газ, а самого мужчину избили и три раза ударили ножом.
«На месте работает оперативно-следственная группа. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. Избитый мужчина доставлен в медицинское учреждение Тамбова», - заявил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Тамбовской области.
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что в России ежегодно накапливается около 60 миллионов тонн отходов, а по «мусорной реформе» пока сделаны лишь первые шаги. Он также пообещал наказывать компании, нарушающие новые правила.
Происшествия,Видео,Роман Герасимов,Владимир Путин,МВД,ИТАР-ТАСС,Тамбовская Область,
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