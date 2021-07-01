Конец унижению: Китай создает сильнейшую в мире армию

"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - сказал глава государства.
"Извлекая уроки из прошлого и защищая свое будущее, необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только мощные вооруженные силы способны обеспечить национальную безопасность", - добавил он.
"Мы хотим учиться у достижений других культур и приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако мы отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником", - сказал он.
"Коммунистическая партия Китая и китайский народ будут уверенно идти по той дороге, которую сами себе выбрали, и твердо возьмут в свои руки свою судьбу для развития Китая и его движения вперед", - добавил глава государства.
"После того, как новодемократическая революция одержала победу, наступил конец эпохи полуколониального и полуфеодального общества старого Китая, эпохи сыпучего песка. Это положило конец временам, когда мировые державы навязывали Китаю неравноправные договоры, а империалисты имели здесь исключительные права", - сказал он.
"Это послужило определяющим условием для великого национального возрождения китайской нации. Героическая и упорная борьба Коммунистической партии Китая и китайского народа торжественно провозгласила всему миру: китайская нация поднялась на ноги, а те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой, эпоха унижений, ушли безвозвратно", - заявил глава государства.