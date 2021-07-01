Конец унижению: Китай создает сильнейшую в мире армию

В конце 2015 года власти Китая начали масштабную реформу вооруженных сил, которую многие местные и зарубежные эксперты назвали "наиболее радикальной" в истории НОАК. Помимо сокращения численности ВС на 300 тыс. человек, до 2 млн военнослужащих, серьезные преобразования произошли в организационно-штатной структуре НОАК и системе управления войсками.