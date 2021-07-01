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Си Цзиньпин заявил, что армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире

ТАССиещё 4
36 минут назад
Власти Китая должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальных интересов КНР. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
Конец унижению: Китай создает сильнейшую в мире армию
Фото: ReutersReuters
"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - сказал глава государства.
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"Извлекая уроки из прошлого и защищая свое будущее, необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только мощные вооруженные силы способны обеспечить национальную безопасность", - добавил он.
В конце 2015 года власти Китая начали масштабную реформу вооруженных сил, которую многие местные и зарубежные эксперты назвали "наиболее радикальной" в истории НОАК. Помимо сокращения численности ВС на 300 тыс. человек, до 2 млн военнослужащих, серьезные преобразования произошли в организационно-штатной структуре НОАК и системе управления войсками.
По словам председателя КНР, Китай будет перенимать позитивный опыт у других стран, однако не приемлет "заносчивых поучений" в свой адрес.
"Мы хотим учиться у достижений других культур и приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако мы отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником", - сказал он.
"Коммунистическая партия Китая и китайский народ будут уверенно идти по той дороге, которую сами себе выбрали, и твердо возьмут в свои руки свою судьбу для развития Китая и его движения вперед", - добавил глава государства.
Конец "эпохи унижения"
Си Цзиньпин заявил, что эпоха национального унижения и навязывания Китаю чужой воли навсегда ушла в прошлое.
"После того, как новодемократическая революция одержала победу, наступил конец эпохи полуколониального и полуфеодального общества старого Китая, эпохи сыпучего песка. Это положило конец временам, когда мировые державы навязывали Китаю неравноправные договоры, а империалисты имели здесь исключительные права", - сказал он.
"Это послужило определяющим условием для великого национального возрождения китайской нации. Героическая и упорная борьба Коммунистической партии Китая и китайского народа торжественно провозгласила всему миру: китайская нация поднялась на ноги, а те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой, эпоха унижений, ушли безвозвратно", - заявил глава государства.
История партии
КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма, ее первый съезд проходил нелегально с 23 июля по 5 августа 1921 года. Он начался в Шанхае, а закончился на озере Наньху в районе города Цзясин (восточная провинция Чжэцзян), куда участники были вынуждены перебраться после того, как о проведении мероприятия узнали власти. На том ключевом собрании присутствовали 13 человек, в числе которых был будущий китайский лидер Мао Цзэдун (1893-1976) и два иностранных представителя Коминтерна. Делегаты тогда определили официальное название партии и приняли ее первую программу.
Армия,Войска,Мао Цзэдун,Цзиньпин Си,Китай,
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