Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

С 1 июля 2021 года жители Москвы
, сделавшие прививку от коронавируса шесть месяцев назад и раньше, смогут пройти ревакцинацию в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». Об этом сообщается
на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр рассказал, что программа ревакцинации была разработана совместно с Минздравом
. Врачи пришли к выводу, что заново прививаться необходимо через полгода после болезни или первой вакцинации. Делать это можно и нужно независимо от наличия и уровня антител.
В обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год, но из-за штамма «дельта» сроки пришлось сдвинуть. Заново привиться можно любой вакциной, зарегистрированной в России. 1 июля в Москве доступны вакцина «Спутник V» (два компонента) и новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
«Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз», - подчеркнул Собянин.
С 5 июля запись на ревакцинацию будет открыта в 12 городских поликлиниках.
«Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее», - подчеркнул Собянин.
Мэр напомнил, что сам он уже прошел вакцинацию во второй раз.
С 28 июня посещать московские кафе и рестораны (внутренние залы, не веранды) могут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки, отрицательного теста и документа о выздоровлении необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой. Летние кафе и веранды города без QR-кодов можно посещать по 11 июля включительно.
Сообщалось, что QR-код не понадобится клиентам гостиниц, сотрудникам компаний, студентам и преподавателям, которые решат посетить расположенные на их внутренней территории общепиты (но только если в ресторан гостиницы/столовую не могут попасть люди «с улицы»).