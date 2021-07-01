Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

С 1 июля 2021 года жители Москвы , сделавшие прививку от коронавируса шесть месяцев назад и раньше, смогут пройти ревакцинацию в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр рассказал, что программа ревакцинации была разработана совместно с Минздравом . Врачи пришли к выводу, что заново прививаться необходимо через полгода после болезни или первой вакцинации. Делать это можно и нужно независимо от наличия и уровня антител.

В обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год, но из-за штамма «дельта» сроки пришлось сдвинуть. Заново привиться можно любой вакциной, зарегистрированной в России. 1 июля в Москве доступны вакцина «Спутник V» (два компонента) и новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

«Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз», - подчеркнул Собянин.

С 5 июля запись на ревакцинацию будет открыта в 12 городских поликлиниках.

«Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее», - подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил, что сам он уже прошел вакцинацию во второй раз.

С 28 июня посещать московские кафе и рестораны (внутренние залы, не веранды) могут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки, отрицательного теста и документа о выздоровлении необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой. Летние кафе и веранды города без QR-кодов можно посещать по 11 июля включительно.