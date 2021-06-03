Пока вы не уснули: Силуанов предупредил об угрозе обесценивания зарплат

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Инфляционный «перегрев»: Cилуанов указал на скорое обесценивание расходов

Министр финансов России Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9 процента, свидетельствует о «перегреве». Об этом он заявил на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021), трансляция велась на сайте мероприятия.

Силуанов предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан.

По словам министра, чем дальше правительство будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из «сверхмягкой» бюджетной и денежно-кредитной политики.

Токио заявил протест Москве

Правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны " 172 Эйхо-мару" в Охотском море. Об этом заявил на пресс-конференции генсекретарь кабинета министров страны Кацунобу Като , передает РИА «Новости».

«Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Токио считает действия российских властей неприемлемыми, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест.

ЕС не включил Россию в список стран для открытия границ

Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Россия снова в этот список не вошла. Документ был обнародован в четверг, 3 июня.

В обновлённом списке для открытия границ к странам, которые уже были в перечне, присоединилась Япония. Россия вместе с Соединёнными Штатами туда не попали.

В список до включения Японии входили Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай. Отмечается, что все страны должны подтвердить взаимность в открытии границ.

Чудовищно: Песков об ограблении "ветерана с Путиным"

Песков выразил надежду на то, что преступников найдут.

1 июня стало известно, что проживающего в Москве ветерана Пронина обокрали. Неизвестные обманом выманили у него 400 тысяч рублей. Мошенник позвонил на домашний телефон ветерана представился участковым. Он попросил его запомнить номер телефона на случай каких-либо проблем. Спустя какое-то время Пронину вновь позвонили — неизвестные угрожали пенсионеру и его супруге убийством в случае, если семья не переведет деньги. Ветеран позвонил лжеучастковому, который выманил у него деньги.

Госканал показал видео Протасевича из Донбасса

В Белоруссии опубликовали доказательства того, что основатель и бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в войне в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были продемонстрированы в фильме, опубликованном на YouTube-канале государственного телеканала ОНТ.

Авторы фильма "Рейс «Афины — Вильнюс»" заявляют, что Протасевич являлся участником боевых действиях в составе добровольческого националистического батальона «Азов», прославившегося мародерствами и другими нарушениями правил ведения войны.

В фильме показывают снимки задержанного в военной форме, на которых он стоит в строю или запечатлен на фоне боевых машин.

Хищения на сотни миллионов обнаружили на Восточном

На космодроме Восточный обнаружили новые махинации на сотни млн рублей. По данному факту Следственное управление СК России по Амурской области завело сразу два уголовных дела, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщает газета, в первом случае подрядчик получил через должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" ( ЦЭНКИ ) за невыполненные работы 600 млн рублей. Во втором случае организация похитила еще почти 60 млн рублей, представив фиктивные документы.

По предварительной информации, 15 июня 2020 года дирекция космодрома Восточный и акционерное общество ЦЭНКИ заключили госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте "Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка N3.2", расположенном в Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО "Респект-СМ". Сумма контрактов составила более 4 млрд рублей.

Чубайс назвал водород спасением России как сверхдержавы

Россия в будущем может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода. Об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс

"То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", - сказал Чубайс.

Он добавил, что "специалисты в один голос говорят: действующая газотранспортная система способна, по крайней мере, 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без глубокой модернизации ГТС".

"У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", - отметил Чубайс.

В США обвинили российскую «Карелию» в шпионаже

Public Domain / Wikimedia

Российский средний разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» занимался шпионажем в районе Гавайских островов, полагает 19FortyFive.

Присутствие данного корабля американское издание объясняет наличием в регионе Тихоокеанского ракетного полигона Баркинг-Сэндс, который Военно-морские силы (ВМС) и Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США используют для проведения испытаний оружия.

Согласно 19FortyFive, на острове Кауаи расположен «единственный в мире полигон, где одновременно могут работать и отслеживаться подводные лодки, надводные корабли, самолеты и космические аппараты».

«Роскосмос» создает многоразовую ракету для полетов к Луне

Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, могут оснастить возвращаемыми ступенями для повторного использования. Об этом говорится в материалах Роскосмоса , размещенных на сайте госзакупок.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», - информирует государственная корпорация.

Ради бедных: Большая часть россиян согласилась платить высокие налоги

Рамблер

Больше половины россиян согласились на повышение налогов при условии, что вырученные от этого деньги направят на помощь малообеспеченным семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проведённый ВЦИОМ опрос показал, что 54% граждан считают разумными высокие налоги при условии, что бедные люди будут иметь более широкий доступ к бесплатным и качественным госуслугам.