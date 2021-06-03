Не досчитались сотни миллионов: Новые хищения на космодроме Восточный

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Как сообщает газета, в первом случае подрядчик получил через должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" ( ЦЭНКИ ) за невыполненные работы 600 млн рублей. Во втором случае организация похитила еще почти 60 млн рублей, представив фиктивные документы.

По предварительной информации, 15 июня 2020 года дирекция космодрома Восточный и акционерное общество ЦЭНКИ заключили госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте "Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка N3.2", расположенном в Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО "Респект-СМ". Сумма контрактов составила более 4 млрд рублей.

Следствие считает, что с конца июля по ноябрь прошлого года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, отправили "Респекту" в общей сложности 700 млн руб., при этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте общество выполнило всего на 100 млн руб.

В результате против неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В другом уголовном деле, которое также связано с этим же объектом, речь идет уже о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного расследования стало известно, что к строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено еще одно, аффилированное с "Респект-СМ" ООО — "Баваль".

По данным издания, обе организации с сентября по ноябрь 2020 года подали в казначейство подложные акты приема выполненных работ и получили от ведомства 59,8 млн рублей. Должностные лица распорядились этими средствами по собственному усмотрению, говорится в публикации.